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大盤築底 觀察四條件

經濟日報／ 陳正偉
大盤築底 觀察四條件。聯合報系資料照
大盤築底 觀察四條件。聯合報系資料照

中東衝突升高後，油價快速上行，市場對通膨與利率路徑的預期再度轉趨保守，這也是近期台股震盪加劇的主因。3月初加權指數一度單日重挫近1,500點，外資單日賣超也曾逼近千億元，顯示當前盤勢不是單純技術性拉回，而是國際資金重新評估風險資產部位後的結果。

換言之，台股短線最怕的不是基本面立即轉空，而是油價衝擊延長Fed觀望時間，進一步壓抑評價面與資金面。籌碼上，外資3月累計已賣超逾5,000億元，但若後續賣壓收斂、權值股止穩，反而更有利大盤逐步進入築底階段。

總經面最大的變數，仍是美國與伊朗衝突對油價與通膨預期的干擾。IEA已宣布協調會員國釋出4億桶戰略儲油，為歷來最大規模，但即使如此，市場仍未完全放心，3月12日Brent原油一度來到99.03美元、WTI升至93.80美元，顯示釋儲只能穩定短期預期，難以完全扭轉地緣政治帶來的供應風險。

聯準會（Fed）而言，問題在於美國2月CPI年增2.4%、核心CPI年增2.5%，表面上通膨已明顯回落，但這份數據尚未完全反映近期油價飆升的影響；而Fed在1月FOMC也明確表示，將聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%，並持續觀察數據、前景與風險平衡。也就是說，只要油價高檔時間拉長，市場原先期待的降息節奏就可能被往後推延，全球股市不確定性自然隨之升高。

不過，從基本面來看，台股並非全面看空。台灣2月出口仍年增20.6%，連續28個月正成長，顯示外需動能雖受雜音干擾，但AI與高效能運算相關需求仍是支撐景氣的主軸；台積電（2330）前二月營收也年增29.9%，反映先進製程與AI算力需求持續擴張。在此背景下，中期仍可正向看待ABF、CCL、CPO、先進封裝與AI測試等族群。

ABF與CCL受惠高速傳輸與高階板材升級，先進封裝與AI測試受惠晶片複雜度提升及驗證需求增加，CPO則是未來AI資料中心高速互連的重要方向。至於短線操作，若油價維持高檔，塑化與上游原料股因報價題材與庫存評價效應，仍有短期交易機會，但宜視為事件型操作，不宜無限上綱。

對一般投資人而言，現階段策略應是「控制節奏、分批布局」，而非急跌全面殺低，也不是見反彈就立刻追滿。大盤若要更明確進入逐底階段，至少要觀察四項條件：第一，國際油價不再急漲，荷莫茲風險降溫；第二，外資連續性賣超明顯縮小，甚至開始回補。

第三，台積電與AI主流股不再破前低，ABF、CCL、先進封裝與測試股能率先轉強；第四，指數量縮整理後重新站穩10日線及前波大量區。若上述條件逐步成形，近期拉回反而會是中線布局點；反之，在油價與資金面雙重干擾尚未解除前，盤勢仍將以震盪築底為主，操作上宜保留現金、擇優分批進場。

（作者是玉山投顧總經理）

先進製程 聯邦基金利率 聯準會

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