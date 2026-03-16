融券強制回補 有望點燃行情

上市櫃公司陸續公布2025年股利，台股特有的「融券強制回補」季節行情悄然升溫。法人表示，股利政策除吸引偏好配息的投資人外，也牽動個股融券強制回補壓力，對部分券資比偏高的中小型股而言，這股法定回補力道常在股東會召開前引發一波「軋空動能」，推升股價在除權息前先行走強。

除籌碼面的推升，「股東會紀念品」話題與「零股小確幸」更是散戶參與股東會的重頭戲。以3月來法人買超榜上列名的聯電（2303）為例，過去其推出咖波貓聯名商品，今年則是史努比保溫瓶等吸睛禮品引發討論；而大魯閣提供的價值抵用券總價值逾4,000元，亦成為零股族群卡位搶進的動力。

法人分析，這類紀念品行情雖不直接影響公司基本面，卻能吸引廣大散戶提前卡位，為股價在法說會展望不明朗之際，提供心理面與籌碼面的底部支撐。

3、4月也是上市櫃公司召開法說會的高峰期。隨著公司派釋出對2026年的展望，搭配股東會前的籌碼清洗與融券回補，標的強勢程度能否延續至第2季，關鍵在於經營層對本業成長的信心。