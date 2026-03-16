上櫃公司2月營收增9%

上市櫃公司陸續公布2025年股利，台股特有的「融券強制回補」季節行情悄然升溫。法人表示，股利政策除吸引偏好配息的投資人外，也牽動個股融券強制回補壓力，對部分券資比偏高的中小型股而言，這股法定回補力道常在股東會召開前引發一波「軋空動能」，推升股價在除權息前先行走強。

2026-03-16 00:31