就市論勢／AI 概念 長多趨勢不變

盤勢分析

美伊開戰使得油價衝高，再度重挫投資人情緒，恐慌情緒蔓延加上流動性需求升溫，過往視為避險資產的黃金、美國公債價格同步走弱。

隨著美國總統川普美國時間3月10日釋出「中東戰爭可能很快結束」的訊息，讓極度恐慌的金融市場情緒稍微緩和，布蘭特原油價格一度回檔，美股及亞股隨後出現反彈、國際美元指數下跌。

投資建議

觀察過去十年重大地緣政治事件及台股後續表現，從石油危機到俄烏戰爭，地緣政治衝突雖然造成短期恐慌，但事後回顧似乎都是給予漲多市場一個適度修正的理由，而非改變產業基本面的終點。

目前全球正處於AI生產力革命爆發點，AI帶來的成本縮減與效率轉型是結構性的變化，長線將為產業及經濟帶來成長動能。

全球雲端服務供應商（CSP）今年資本支出強勁，近期紛紛釋出積極展望，掌握核心AI技術與應用場景的企業依然具有成長韌性，位居全球AI生態系核心的台股長期趨勢不變，整體經濟基本面無虞。