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未來一周美股六大觀察變數 Fed可能按兵不動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有六大觀察變數。（美聯社）
富蘭克林投顧指出，未來一周美股有六大觀察變數。（美聯社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有六大觀察變數。首先是中東局勢與油價：中東衝突短期內可能難解，留意荷莫茲海峽通行狀況與油價變化的衝擊。

二是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅，甚至需留意川普政府引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），來實施威力比上述法條更強的限制進口、封鎖、禁運等措施的可能性。

三是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議：3/18-3/19召開，預計按兵不動，留意會後主席鮑爾針對經濟、通貨膨脹、利率、油價、關稅等項目的看法以及最新點陣圖、經濟預估摘要（SEP）變化。

四是輝達GTC大會：3/16-3/19召開，預計將發表全新晶片架構Feynman，是首款採台積電A16先進製程的晶片，本次主軸預計焦聚焦代理式AI、物理AI、AI工廠、AI推論等核心議題上。

五是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括2月生產者物價指數（PPI）、工業生產；1月工廠訂單、新屋銷售等。

六是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括美光、埃森哲、FedEx、Lululemon、達頓餐廳、通用磨坊、梅西百貨、Dollar Tree等。

富蘭克林投顧指出，中東局勢驟變，當前市場最關鍵的考量是油價。不過，油價上漲對核心個人消費支出（PCE）通膨帶來的影響應較為溫和。因此，Fed仍可望在2026年下半年降息。

富蘭克林投顧指出，雖然川普關稅不確定性仍存，但關稅範圍預計將收窄。此外，「大而美法案」刺激效果也將陸續在年內顯現，加上強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。

富蘭克林投顧提醒，中東局勢可能帶來干擾。如果通膨因油價回升而遞延回落腳步，可能影響Fed利率決策，讓科技股表現更為顛簸。但預期AI浪潮將延續，長遠來看科技股仍將維持多頭格局。

美股 油價 關稅 先進製程

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