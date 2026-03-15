美期指短線救援 難掩台股進入估值修正階段 法人：時間換取空間整理

上市櫃公司陸續公布去年第4季與全年財報，在台積電、聯發科等AI股領軍下，截至昨（14）日，獲利合計已突破3.8兆元大關，多家大型法人機構預估，全年預計將可達4.6兆元，再創台股歷史新高。

2026-03-15 02:34