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美期指短線救援 難掩台股進入估值修正階段 法人：時間換取空間整理
加權指數上周五下跌181點，收在33,400點，成交量約7,526億元。籌碼面部分，三大法人賣超673.4億元，其中外資現貨賣超580.1億元，期貨淨空單減少2,717口至40,347口。投信賣超0.4億元，自營商賣超92.8億元。上周台股下跌199點，跌幅0.5%。
永豐期貨指出，上周四台指期夜盤出現明顯恐慌性拋售，指數急殺超過千點，主要反映國際市場情緒轉弱與資金短線避險需求升溫，而在夜盤劇烈波動之後，13日台股雖然明顯跳空開低，但隨著美股期指盤中轉強帶動全球風險資產情緒回穩，台指盤中跌幅一度快速收斂，顯示短線買盤並未完全退場，部分資金仍嘗試在急跌後進行技術性承接，短線指數可能進入一段以時間換取空間的整理階段，透過震盪消化過去累積的評價溢價，同時觀察國際市場資金流向與美股科技股是否能重新建立穩定上升結構，這些都將決定台股後續修正幅度與時間長度。
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