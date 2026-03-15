中東戰火推升油價 台股短線恐持續震盪

中東戰火未歇，影響原油供應與運輸，油價持續站穩每桶100美元以上，美股13日下挫，台指期夜盤終場下跌489點，台積電期貨盤後下跌20元。投顧法人指出，台股短線仍面臨技術面與外資賣壓，本週不排除持續震盪整理。

此外，市場聚焦輝達（NVIDIA）GTC 2026年度技術大會，將於美國時間3月16日登場，執行長黃仁勳主題演講備受市場關注，市場預期將揭曉新一代AI晶片平台及多項AI技術創新，而相關台廠供應鏈廠商，也將是市場關注重點之一。

美股13日道瓊工業指數終場下跌119.38點，或0.26%，收在46558.47點；標準普爾500指數下跌40.43點，或0.61%，收在6632.19點。以科技股為主的那斯達克指數下跌206.62點，或0.93%，收在22105.36點；費城半導體指數上漲3.463點，或0.05%，收在7646.636點。

受中東局勢及美股波動影響，台股13日震盪達625點，終場收33400點，下跌181點，失守月線約33488點，週線連2跌；三大法人合計賣超672.85億元。

根據統計，從2月26日迄今11個交易日，外資僅1天買超台股，期間累計賣超規模達5654億元。

凱基投顧表示，就技術面觀察，13日台股開低走高，雖然回測5日線有守，但上有10日線、月線及3月4日空方缺口壓力，短線將震盪整理，待站回所有均線才能重啟漲勢。