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半導體工程廠 今年營運旺 漢唐、聖暉、洋基等訂單滿手

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
半導體先進製程及先進封裝、記憶體大廠海內外加碼投資不手軟。（路透）
半導體先進製程及先進封裝、記憶體大廠海內外加碼投資不手軟。（路透）

半導體先進製程及先進封裝、記憶體大廠海內外加碼投資不手軟，推升廠務工程五雄漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉*、洋基工程（6691）、帆宣（6196）2025年營運報喜。展望2026年，漢唐、亞翔、聖暉*、洋基工程累計今年前二月合併營收均創新高，營運續旺。

無塵室機電大廠漢唐是台積電（2330）重要協力廠，現階段在手訂單估逾千億元。2025年交出歷史新高的漂亮獲利成績單，稅後純益90.69億元，年增46.5%；每股稅後純益（EPS）達48.08元，連續四年刷新獲利紀錄。董事會決議擬配發40元現金股利，配息率達83.19%。

亞翔去年合併營收774.85億元，年增19%。毛利率15.97%，年增3.49個百分點。稅後純益71.45億元，年增64.8%；EPS 30.51元。連續二年交出營收、稅後純益及EPS均創新高漂亮成績單。董事會擬配發23元現金股利，配息率逾75%。

聖暉（5536）*去年合併營收414.82億元，年增37.1%。毛利率18.92%，年減2.82個百分點。稅後純益35.27億元，年增34.8%；EPS 28.42元。其中營收、稅後純益及EPS均創年度新高。合計聖暉*去年上下半年共計擬配20元現金股利，配息率逾70%。聖暉*截至目前為止在手訂單逼近600億元，為2026年營運吃下定心丸。

連九年賺逾一個股本的洋基工程，2025年合併營收223.52億元，年增47.1%。毛利率19.08%，年減0.76個百分點。稅後純益29.85億元，年增47.1%；EPS 24.76元。其中營收及稅後純益雙創新高。董事會決議配發21元現金股利及1元股票股利，配息率達88.8%。

洋基工程去年底接美系大廠逾200億大單，推升在手訂單站上550億元新高；展望2026年業績持續喊衝。

帆宣去年合併營收515.67億元，年減15%，史上第三高。毛利率10.96%，年增2.26個百分點。稅後純益32.36億元，年增79.8%；EPS 15.5元。無畏營收略降，帆宣仍交出獲利雙創新高成績單，董事會擬配發6.5元現金股利，配息率為41.9%。

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