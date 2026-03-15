半導體工程廠 今年營運旺 漢唐、聖暉、洋基等訂單滿手

元大黃金期貨信託基金周漲2.53%，法人指出，黃金向為避險資產首選，以現況來看，中東區域戰事可能不會很快結束、油價飆升帶來抗通膨需求、以及美國總統川普可能端出更多樣的關稅政策等，可望支撐金價再度走高。提醒投資人，近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險。

2026-03-14 06:35