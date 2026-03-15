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輝達概念股點火新行情 緯創、聯茂等有望評價重估

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
AI產業年度盛事「NVIDIA GTC 2026」將於16日拉開序幕，輝達執行長黃仁勳將發表「震撼世界」的新一代AI晶片，並揭曉「五層AI蛋糕」架構，將AI從單一晶片運算推向「AI工廠」。美聯社
AI產業年度盛事「NVIDIA GTC 2026」將於16日拉開序幕，輝達執行長黃仁勳將發表「震撼世界」的新一代AI晶片，並揭曉「五層AI蛋糕」架構，將AI從單一晶片運算推向「AI工廠」。美聯社

AI產業年度盛事「NVIDIA GTC 2026」將於16日拉開序幕，輝達執行長黃仁勳將發表「震撼世界」的新一代AI晶片，並揭曉「五層AI蛋糕」架構，將AI從單一晶片運算推向「AI工廠」。

法人預期，隨AI供應鏈進入實質業績兌現期，緯創（3231）、欣興（3037）、啟碁（6285）等16檔GTC概念股有望隨GTC大會利多釋出，展開新一波評價重估行情。

統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等指出，此次大會最受矚目的焦點在於黃仁勳預告的「前所未見晶片」，市場推測即為代號「Feynman」的次世代架構。該晶片預計採用台積電（2330）最先進製程，並可能全面導入「矽光子」技術，將2026年定調為矽光子商轉元年，以光通訊取代傳統金屬導線，解決散熱與能耗瓶頸。

據統計，16檔指標股分布於四大關鍵族群，一是伺服器代工。受惠AI伺服器出貨強勁，緯創、技嘉（2376）上周分別獲得法人買超近8,000張；神達（3706）、和碩（4938）則展現強大吸金力，法人買超均破萬張。

其二是關鍵零組件。欣興因載板需求回溫與集團資本支出上修，上周五股價大漲5.8%，單周法人買超破萬張，展現強勁動能。聯茂（6213）同樣表現亮眼，法人周買超逾1.3萬張，顯示市場看好其在高速傳輸PCB的戰略地位。

其三是機器人與邊緣AI。黃仁勳多次強調「代理式AI」與機器人技術未來潛力，帶動自動化設備廠盟立（2464）、感測技術廠鈺創（5351）股價走揚，宏碁（2353）、啟碁也切入AI領域，表現受到注目。

其四是半導體相關。至上（8112）、光洋科（1785）近期股價受大盤震盪影響回檔，但法人單周各買超5.6萬張、4.7萬張，逢低加碼布局意味濃厚；至上受惠於三星HBM4量產方案及罷工觸動的記憶體市場神經，長線地位穩固。

展望後市，法人指出，AI競爭的核心已不再僅是文字生成，而是具備「物理推理能力」的機器人與自駕系統。隨矽光子技術在2026年進入商轉，光通訊供應鏈將成為下階段AI資料中心節能的關鍵。儘管台股短線受國際油價與地緣政治干擾而失守月線，只要AI長線趨勢未變，量縮回檔反而是逢低布局「輝達概念股」的良機。

法人 啟碁 欣興

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