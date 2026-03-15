上市櫃去年估賺4.6兆創高 台積電、聯發科、中信金暫居前三名

上市櫃公司陸續公布去年第4季與全年財報，在台積電（2330）、聯發科（2454）等AI股領軍下，截至昨（14）日，獲利合計已突破3.8兆元大關，多家大型法人機構預估，全年預計將可達4.6兆元，再創台股歷史新高。

依規定，上市櫃公司年報目前為二階段公布，首先，股本100億元以上的中大型公司，以及金融保險業需在年度終了後的75日內、也就是約3月15日左右申報年報，第二階段則是其他公司需在年度終了後的90日、每年3月31日前完成年度財報公告。

回顧上市櫃公司去年各季財報表現，第2季受到新台幣匯率快速走升、提列大筆匯兌損失影響，單季獲利驟降，但在高階晶圓代工、散熱、PCB等AI族群需求強勁下，第3季獲利快速回升至1.25兆元以上。時至第4季，法人圈目前普遍預估台股去年第4季獲利約在1.2~1.3兆元，甚至可達1.4兆元歷史高峰附近。

上市櫃公司去年前三季累計獲利已達3.2兆元，多家法人預估，全年獲利有望達4.6兆元、超越2021年的4.31兆元，再創歷史新高。

截至目前為止，在1,957家上市櫃公司中，已有1,427家公司公布財報，當中約1,107家為獲利，占比為56%，且合計獲利已達3.81兆元。

在已公告財報的公司中，稅後純益以台積電以1.71兆元領先群雄，聯發科1,053億元排名第二，中信金806億元第三，再來依序為廣達749億元、長榮685億元、台達電601億、緯穎511億元、華碩445億元、聯電417億元、日月光投控406億元，而中華電、台新新光金、元大金、萬海、凱基金、緯創、第一金、永豐金、華南金、智邦、長榮航、合庫金、大立光緊追在後，並均逾200億元，主要都集中在AI、金融等族群。

EPS方面，緯穎以275.06元稱霸上市櫃公司，大立光159.41元、信驊103.92元、川湖103.23元，分別居二、三、四名，且都突破百元大關；超過50元的公司有鴻勁75.71元、祥碩72.7元、嘉澤70.17元、世芯-KY69.18元、台積電66.26元、聯發科66.16元、華碩59.99元，超過10元的有奇鋐、漢唐、智邦、貿聯-KY、亞德客-KY、群聯、台光電、旭隼、鈊象、健策等130家。