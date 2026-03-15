上市櫃陸續公布2025年財報 185家EPS登頂...多頭聚焦

上市櫃公司陸續公布2025年財報，在逾1,900家公司中，已逾1,420家揭露，有高達185家每股獲利（EPS）寫下歷史新高紀錄，將成為市場多方買盤焦點。

根據統計，AI、內需、生技等族群去年第4季交出亮麗的營運成績，在已公布的財報中，總計有勤凱（4760）、中砂（1560）、川湖（2059）、廣達（2382）、資通（2471）、世界健身-KY、波若威（3163）、力旺（3529）、台特化等92家公司EPS交出單季歷史新高紀錄。

其中，川湖36.88元、上緯投控35.04元、群聯22.08元、台積電19.51元、奇鋐16.92元、智邦14.95元、貿聯-KY14.08元，而亞翔、威剛、新代、亞德客-KY、富世達的單季EPS也都賺逾一個股本，單季EPS介於5~10元間的公司有十銓、宜鼎、寶雅、力旺、億豐、崇越、廣達、青雲、富威電力、瑞耘等22家公司。

2025年全年EPS方面，則有京元電子、良維、青雲、中菲、神基、大統益、敦陽科、建準、新潤、融程電、達興材料、瑞耘、醫影等，高達185家公司創新高。

各公司的EPS，包括緯穎的275.06元、信驊103.92元、川湖103.23元，都超過100元；鴻勁75.71元、祥碩72.7元、台積電66.26元、華碩59.99元也都逾50元，亞德客-KY、上緯投控、精測、寶雅、雙鴻、創意、力旺、台達電等66家公司去年獲利也都超過一個股本。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清指出，上市櫃公司去年營運受到美國總統川普宣布對等關稅、232條款等政策影響，加上新台幣在第2季大幅走升，造成許多公司嚴重匯損，但許多公司在下半年急起直追，帶動全年獲利創高。