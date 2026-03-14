台股外資十天賣5,549億 內資積極作價中小題材股

台股昨（13）日受外資賣壓持續宣洩影響，回測33,000點後收斂跌勢，終場跌181點收33,400點，失守月線關卡；周線跌199點，連二跌。外資本周賣超2,378.6億元，史上單周第二高，3月來、短短10天已拋售台股逾5,000億元，達5,549.1億元。

隨投信季底作帳行情蠢蠢欲動，內資持續針對人工智慧（AI）供應鏈、半導體設備等中小型題材股積極作價，除櫃買市場昨日由黑翻紅收漲0.4%外，表現優於集中市場外，「股王」信驊盤中股價更締造10,895元歷史新猷，終場收在平盤10,495元。

外資及投信近五周操作動向

高價股昨日漲跌互見，均華盤中股價最高一度漲43元至1,005元，台股首度出現39千金合體，但終場僅漲7元收969元，仍維持原先的38檔千金股。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利等名師看法，中東戰事未速戰速決，台股整理時間恐拉長，短期在本周前低31,529點至月線間震盪築底機會大，建議買黑賣紅，並控制持股水位。

三大法人昨賣超673.4億元，其中，外資持續大舉調節580.1億元，在台指期留倉淨空單單日減少2,717口，降至40,347口；本周賣超2,378.6億元，僅次於上周的3,170.4億元，改寫歷史單周次高紀錄。

中東戰事爆發及獲利了結賣壓出籠下，外資3月來僅十個交易日共賣5,549.1億元，今年至昨日止已賣4,201.9億元，達2025年全年賣超5,995億元的七成。

投信昨日賣超0.43億元，本周買超298.8億元，已連續五周挹注台股資金動能；自營商賣超92.8億元，連二賣，本周賣超698億元；八大公股券商承接111.8億元，主要敲進台積電（2330）、群創、聯發科等個股，各10.7至45.9億元不等，連二買，本周共砸492.3億元進場護盤。

中東戰事詭譎多變，國際油價反彈壓抑美股四大指數全盤皆墨，拖累台股昨日早盤開低下殺568點至33,013點，隨低接買盤進場，台積等權值股收斂跌勢，一度翻紅至33,639點，終場收小黑，月線得而復失，成交量縮至7,526億元。

盤面前20大權值股漲少跌多，台達電、日月光投控、台光電、欣興等相對有撐。