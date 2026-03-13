快訊

台股熱絡助攻 13家金控2月獲利近700億元年增48%

中央社／ 台北13日電

台股今年2月26日收35414.49點，創下歷史新高，帶動金控下證券子公司表現，加上銀行放款與財管動能強勁，挹注利息與手續費收入。13家金控2月稅後淨利合計達新台幣699.42億元，年增48%，累計前2月獲利1446.99億元，年增37%，其中富邦金奪下單月獲利、累計獲利與EPS的三冠王。

13家金控2月獲利出爐，受惠放款成長，加上降息帶動外幣資金成本下降，推動淨利息收入成長，加上2月台股創下新高，市場交易熱絡，帶旺證券業務，包括中信金、元大金、玉山金、永豐金、華南金累計獲利皆創下歷年同期新高。

富邦金2月稅後淨利205.7億元，創下2月歷史新高紀錄，累計前2月稅後淨利306.9億元，年增2.3%，每股稅後盈餘（EPS）2.19元，拿下單月獲利、累計獲利與EPS三冠王寶座。富邦人壽2月稅後淨利為142.4億元，創下歷年同期次高，除了合約服務邊際（CSM）與經常性投資收入貢獻獲利，也受惠資本市場表現。

國泰金2月稅後淨利120.2億元，累計獲利266.2億元，年增19%，創歷年同期次高，EPS為1.81元。國泰金指出，國壽2月稅後淨利80億元，創歷年同期次高，主要受惠過往CSM的穩定攤銷與經常性收益挹注，銀行、證券與投信累計獲利皆創歷年同期新高。

中信金2月稅後盈餘81.59億元，累計前2月稅後盈餘為155.26億元，年增32%，EPS為0.8元。2月天數雖少，中信銀2月獲利仍達40.27億元，除了淨利差擴大外，也受惠放款與財管業務動能，台壽2月獲利31.96億元，主要來自債券與基金評價利益，以及CSM攤銷貢獻。

元大金2月自結稅後淨利達33.5億元，累計前2月稅後淨利為97.93億元，年增91.38%，單月與累計數皆寫下史上同期新高，EPS為0.73元。

台新新光金2月獲利61.6億元，累計前2月獲利149.9億元，較去年合併前的台新金成長逾3倍，EPS為0.59元。新光人壽累計稅後淨利84.6億元，主要受惠CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注；台新銀行及新光銀行累計稅後淨利分別為41.2億元、14.7億元；子公司台新證券及元富證券受惠台股指數持續創高，經紀淨收入增加，累計獲利各為13.8億元、15億元，年增高達1.5倍、2.5倍。

永豐金2月自結稅後淨利30.89億元，累計前2月稅後淨利為81.92億元，寫同期新高紀錄，年增53.26%，EPS為0.57元。其中，主要獲利動能、子公司永豐銀前2月稅後淨利53.79億元，年增26.3%。

凱基金2月獲利40.19億元，累計稅後獲利96.64億元，年增35%，EPS為0.57元。其中，凱基人壽2月稅後獲利16.28億元，另外淨利息收入加上手續費收入推升下，帶動凱基銀行2月獲利達5.74億元，凱基證劵受惠台股成交量能與指數挑戰歷史高點，2月稅後獲利18.82億元，年增近2倍。

玉山金2月自結稅後淨利30.24億元，累計前2月稅後淨利70.44億元，也創歷年同期新高，年增22.53%，EPS為0.44元。玉山金說明，主要子公司玉山銀累計稅後淨利61.2億元，年增12.92%。

4大公股金控，兆豐金2月獲利28.39億元，前2月獲利69.97億元，年增12.13%，EPS達0.47元，續居公股龍頭；第一金2月稅後淨利25.24億元，累計稅後淨利55.32億元，年成長11.78%，EPS為0.38元；華南金2月稅後淨利21.13億元，累積稅後淨利51.02億元，雙創歷史同期新高，年成長38.79%，EPS為0.37元；合庫金2月稅後淨利18.69億元，累計稅後淨利38.57億元，年增24.46%，EPS為0.23元。

