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就市論勢／光通訊、封測介面 亮點
盤面分析
台股震盪走勢緩和，未受到前一日美股影響，昨（13）日加權指數開低後持續收斂跌勢，終場收33,400點，跌181點，台股周線跌199點，周線跌幅0.59%。
法人資金動向，外資連續二周賣超千億元以上，本周持續調節2,378.67億元，自營商也第三周減持698.09億元，僅投信法人連續買超五周299.45億元，三大法人合計賣超2,777.31億元。
全球緊盯美伊戰事發展，隨戰事惡化風險增與油價飆升引發通膨擔憂，先前驅動市場多頭的科技類股面臨回撤壓力，美股漲勢暫歇，也造成台股投資信心下滑。
投資建議
近期盤面熱門的光通訊族群，受惠AI及五大雲端資料供應商推動需求面高速成長，包括雷射、光收發器、DSP和光纖等元件需求同步成長；根據預估，800G光模組市場從2025至2030年將維持超過40%年複合成長率，CPO技術2026年開始初步放量，至2030年市場規模預計達100億美元。
台股電子與金融族群有機會延續雙位數成長，傳產受惠低基期將重返成長表現，科技股不妨以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、AI伺服器等為重點布局類股。
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