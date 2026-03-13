快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台光電展區一景。記者尹慧中／攝影
台光電展區一景。記者尹慧中／攝影

台光電（2383）已連四個交易日上漲、累計大漲24%、530元。由於高階銅箔基板CCL漲價與擴產效應強勁，外資圈包括高盛、摩根大通（小摩）、麥格理證券等齊步按讚，皆給予「優於大盤」及「買進」評等，目標價更上調至3,000元以上，暫居最高價。

綜觀外資圈最新個股報告，高盛、小摩、麥格理同步看多，皆給予「優於大盤」或「買進」評等。其中，麥格理將目標價由1,900元升至2,840元、高盛將目標價由2,585元升至3,200元、小摩則維持目標價3,600元，持續看好後市表現。

高盛表示，鑑於AI CCL需求強勁及供應短缺，加上台光電在技術上的領先優勢，整體維持正面看法。事實上，台光電近年積極推動擴產計畫，預估2025至2027年產能年均複合成長率（CAGR）達30%，明顯高於產業平均的15%至20%，有助鞏固在高階CCL市場的領導地位。

此外，M9等級產品平均售價（ASP）預計將為目前產品均價的五倍以上，未來12至24個月可望成為主要供應商，進一步帶動營收與獲利成長。

展望後市，高盛看好，在下一世代Rubin平台中，將於交換器（Switch Tray）與UBB產品線奪回部分市占率，同時在CPX、CX9及中置板（Midplane）等領域維持高市占。

定價策略方面，台光電規劃自2026年第2季起，全產品線調漲價格逾10%。若未來幾季供需環境持續偏緊，不排除仍有進一步調升價格的空間。產品進度上，M9等級CCL預計於2026年下半年開始出貨，隨著2027至2028年高階CCL升級趨勢逐步明確，M9產品出貨量可望顯著成長。

另外，在低軌衛星（LEO）應用領域，儘管目前仍面臨E-glass材料短缺問題，但市場需求仍強，預估年成長率可維持在20%以上。隨產業技術升級，2027年LEO相關CCL產品也將由M7等級升級至M8等級。

值得注意的是，小摩強調，載板（Substrate）材料將成為台光電未來的重要成長機會。隨著下一代大型載板朝向更高密度與高速傳輸發展，對材料性能的要求同步提升，為台光電帶來新契機。

小摩認為，台光電正與關鍵客戶合作開發載板材料相關專案，未來潛在市場規模（TAM）有望快速擴大。此外，不論主要AI伺服器專案最終是否採用共封裝光學（CPO）技術，台光電在M9等級產品上仍存在許多非背板（non-backplane）的應用機會。若未來因CPO導入而帶動載板尺寸進一步放大，也將為台光電切入載板用CCL供應鏈開啟新的成長空間。

外資賣超580億元 大賣群創27.46萬張最多、賣超友達5.9萬張

台股13日盤中高低震盪達625.72點，終場收在33,400.32點，下跌181.54點，三大法人中僅投信小買超，外資則是賣超580.17億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創（3481）竟高達27萬4,617張，為單日賣超最高個股，其次是賣超友達（2409）59,075張。

外資三巨頭齊步按讚台光電 為何目標價竟衝破3,000元？

台光電（2383）已連四個交易日上漲、累計大漲24%、530元。由於高階銅箔基板CCL漲價與擴產效應強勁，外資圈包括高盛、摩根大通（小摩）、麥格理證券等齊步按讚，皆給予「優於大盤」及「買進」評等，目標價更上調至3,000元以上，暫居最高價。

加權指數本周小跌199點開低走高 資金回流電子、生技股狂殺逾7%

根據臺灣證券交易所統計，3月13日發行量加權股價指數收盤為33,400.32點，較上周(3月6日)的33,599.54點下跌199.22點，跌幅約為0.59%，但周K棒翻紅開低走高，顯示跌幅收斂、下檔買盤浮現，但上下影線均長，暗示多空交戰激烈。台灣50指數收盤為30,454.02點，較上周的30,758.03點下跌304.01點，跌幅約為0.99%，寶島股價指數收盤為37,246.37點，較上周的37,397.32點下跌150.95點，跌幅約為0.40%。

外資賣超台股580億元 減碼群創逾27萬張

中東局勢緊繃牽動國際油價上揚，台股今天震盪波動達625點，終場收33400點下跌181點，失守月線約33488點，週線連...

AI 題材股走勢分歧 鴻勁重挫近跌停、定穎投控亮燈漲停

AI概念股13日盤面走勢分歧，鴻勁（7769）終場收3,950元，下跌375元、跌幅8.67%，盤中最低觸及3,895元，觸及跌停價；定穎投控（3715）則收166元，上漲14.5元、漲幅9.57%，盤中最高來到166.5元、觸及漲停價。

健亞與易威換股合併案 健亞第二大股東強生嚴正質疑換股比例合理性

健亞（4130）近日與易威（1799）共同宣布，雙方董事會通過換股合併，健亞要成為易威100%持股子公司。針對這項合併案，健亞第二大法人股東─強生（4747）13日發表聲明指出，健亞董事會通過 1 : 0.909 換股比例嚴重低估健亞內含公司價值，且在財務邏輯上存有明顯的疑義。強生公司已在公開市場持續增加對健亞持股，以實際行動展現捍衛股東權益與公司價值之決心。

