外資三巨頭齊步按讚台光電 為何目標價竟衝破3,000元？

台光電（2383）已連四個交易日上漲、累計大漲24%、530元。由於高階銅箔基板CCL漲價與擴產效應強勁，外資圈包括高盛、摩根大通（小摩）、麥格理證券等齊步按讚，皆給予「優於大盤」及「買進」評等，目標價更上調至3,000元以上，暫居最高價。

綜觀外資圈最新個股報告，高盛、小摩、麥格理同步看多，皆給予「優於大盤」或「買進」評等。其中，麥格理將目標價由1,900元升至2,840元、高盛將目標價由2,585元升至3,200元、小摩則維持目標價3,600元，持續看好後市表現。

高盛表示，鑑於AI CCL需求強勁及供應短缺，加上台光電在技術上的領先優勢，整體維持正面看法。事實上，台光電近年積極推動擴產計畫，預估2025至2027年產能年均複合成長率（CAGR）達30%，明顯高於產業平均的15%至20%，有助鞏固在高階CCL市場的領導地位。

此外，M9等級產品平均售價（ASP）預計將為目前產品均價的五倍以上，未來12至24個月可望成為主要供應商，進一步帶動營收與獲利成長。

展望後市，高盛看好，在下一世代Rubin平台中，將於交換器（Switch Tray）與UBB產品線奪回部分市占率，同時在CPX、CX9及中置板（Midplane）等領域維持高市占。

定價策略方面，台光電規劃自2026年第2季起，全產品線調漲價格逾10%。若未來幾季供需環境持續偏緊，不排除仍有進一步調升價格的空間。產品進度上，M9等級CCL預計於2026年下半年開始出貨，隨著2027至2028年高階CCL升級趨勢逐步明確，M9產品出貨量可望顯著成長。

另外，在低軌衛星（LEO）應用領域，儘管目前仍面臨E-glass材料短缺問題，但市場需求仍強，預估年成長率可維持在20%以上。隨產業技術升級，2027年LEO相關CCL產品也將由M7等級升級至M8等級。

值得注意的是，小摩強調，載板（Substrate）材料將成為台光電未來的重要成長機會。隨著下一代大型載板朝向更高密度與高速傳輸發展，對材料性能的要求同步提升，為台光電帶來新契機。

小摩認為，台光電正與關鍵客戶合作開發載板材料相關專案，未來潛在市場規模（TAM）有望快速擴大。此外，不論主要AI伺服器專案最終是否採用共封裝光學（CPO）技術，台光電在M9等級產品上仍存在許多非背板（non-backplane）的應用機會。若未來因CPO導入而帶動載板尺寸進一步放大，也將為台光電切入載板用CCL供應鏈開啟新的成長空間。