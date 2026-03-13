快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

美伊戰火干擾 本週上市公司總市值略降至108.88兆元

中央社／ 台北13日電

美伊戰火延燒，本週台股下跌199.22點或0.59%，週五集中市場指數以33400.32點作收，連2跌。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值略降至108兆8805億元，較上週減少6467.01億元。

產業別指數方面，本週漲幅最大為電子零組件類指數上漲5.70%，跌幅最大則是生技醫療類指數下跌7.06%。其他未含金融類指數下跌158.68點，跌幅約0.53%；未含電子類指數下跌417.44點，跌幅約2.06%；未含金融電子類指數下跌362.68點，跌幅約2.54%。

本週全體上市股票成交金額為3兆4254億元。成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額1兆3513億元，占全體上市股票交易金額比重39.45%；電子零組件類成交金額5876.81億元，占比17.16%；光電類成交金額3549.12億元，占比10.36%

本週股票成交量週轉率為4.22%，成交量週轉率前3名產業分別為光電類30.37%，電子零組件類8.23%，以及塑膠類8.21%。

累計今年初開盤迄今共43個交易日，集中市場總成交金額為34兆9198億元，市場日平均成交金額為8120.90億元，股票成交量週轉率37.41%，股票日平均成交量週轉率0.87%。

