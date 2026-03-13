美伊戰火干擾 本週上市公司總市值略降至108.88兆元

健亞（4130）近日與易威（1799）共同宣布，雙方董事會通過換股合併，健亞要成為易威100%持股子公司。針對這項合併案，健亞第二大法人股東─強生（4747）13日發表聲明指出，健亞董事會通過 1 : 0.909 換股比例嚴重低估健亞內含公司價值，且在財務邏輯上存有明顯的疑義。強生公司已在公開市場持續增加對健亞持股，以實際行動展現捍衛股東權益與公司價值之決心。

2026-03-13 16:22