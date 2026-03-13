聽新聞
0:00 / 0:00
美伊戰火干擾 本週上市公司總市值略降至108.88兆元
美伊戰火延燒，本週台股下跌199.22點或0.59%，週五集中市場指數以33400.32點作收，連2跌。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值略降至108兆8805億元，較上週減少6467.01億元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為電子零組件類指數上漲5.70%，跌幅最大則是生技醫療類指數下跌7.06%。其他未含金融類指數下跌158.68點，跌幅約0.53%；未含電子類指數下跌417.44點，跌幅約2.06%；未含金融電子類指數下跌362.68點，跌幅約2.54%。
本週全體上市股票成交金額為3兆4254億元。成交金額前3名產業分別為，半導體類成交金額1兆3513億元，占全體上市股票交易金額比重39.45%；電子零組件類成交金額5876.81億元，占比17.16%；光電類成交金額3549.12億元，占比10.36%
本週股票成交量週轉率為4.22%，成交量週轉率前3名產業分別為光電類30.37%，電子零組件類8.23%，以及塑膠類8.21%。
累計今年初開盤迄今共43個交易日，集中市場總成交金額為34兆9198億元，市場日平均成交金額為8120.90億元，股票成交量週轉率37.41%，股票日平均成交量週轉率0.87%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。