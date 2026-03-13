加權指數本周小跌199點開低走高 資金回流電子、生技股狂殺逾7%

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
根據臺灣證券交易所統計，3月13日發行量加權股價指數收盤為33,400.32點，較上周(3月6日)的33,599.54點下跌199.22點，跌幅約為0.59%，但周K棒翻紅開低走高，顯示跌幅收斂、下檔買盤浮現，但上下影線均長，暗示多空交戰激烈。台灣50指數收盤為30,454.02點，較上周的30,758.03點下跌304.01點，跌幅約為0.99%，寶島股價指數收盤為37,246.37點，較上周的37,397.32點下跌150.95點，跌幅約為0.40%。

3月13日全體上市公司市場總值為新台幣108兆8,805.86億元，較上周(3月6日)市值109兆5,272.87億元減少6,467.01億元，減幅約為0.59%。

產業別指數方面，漲幅以電子零組件類指數上漲5.70%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌7.06%為最大，未含金融類指數下跌158.68點，跌幅約為0.53%，未含電子類指數下跌417.44點，跌幅約為2.06%，未含金融電子類指數下跌362.68點，跌幅約為2.54%。

本周集中交易市場總成交金額為3兆8,237.65億元，全體上市股票成交金額為3兆4,254.07億元，股票成交量周轉率為4.22%，各產業上市股票交易情形如下。

成交金額前三名：第一名半導體類1兆3,513.72億元，占全體上市股票交易金額39.45%。第二名電子零組件類5,876.81億元，占17.16%。第三名光電類3,549.12億元，占10.36%。

成交量周轉率前三名產業為：第一名光電類30.37%。第二名電子零組件類8.23%。第三名塑膠類8.21%。

累計今年年初開盤迄今共43個交易日，集中市場總成交金額為34兆9,198.74億元，市場日平均成交金額為8,120.90億元，股票成交量周轉率為37.41%，股票日平均成交量周轉率為0.87%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

