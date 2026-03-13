外資賣超580億元 大賣群創27.46萬張最多、賣超友達5.9萬張

台股13日盤中高低震盪達625.72點，終場收在33,400.32點，下跌181.54點，三大法人中僅投信小買超，外資則是賣超580.17億元，統計外資買賣超個股發現，賣超群創（3481）竟高達27萬4,617張，為單日賣超最高個股，其次是賣超友達（2409）59,075張。

受中東戰火仍在延燒、美國301調查的雙重夾擊，台股走勢震盪，早盤以33,215.78點開低，一度下滑至33,013.46點，盤中一度小翻紅拉升至33,639.18點，盤中高低震盪達625.72點，權王台積電（2330）以1,840元開低，跌破5日線，盤中一度回到平盤1,885元，終場收在1,865元， 下跌20元；聯發科（2454）也下跌3.64%，收在1,720元，失守5日線。

面板雙虎交投火熱，群創爆出逾136萬張巨量，友達成交量超過32萬張，居台股成交量冠亞軍，但股價卻大舉回落，群創下殺至跌停29.7元收盤，失守30元關卡，友達收16.55元，下跌0.7元，跌幅4.06%。

台股大盤收在33,400.32點，下跌181.54點；三大法人賣超672.86億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超580.17億元，投信買超0.13億元；自營商賣超（合計）92.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.54億元、自營商（避險）賣超85.27億元。

統計外資賣超前十名個股中，面板股高居賣超前兩大，賣超群創高達27萬4,617張，友達居賣超第二名，聯電（2303）也遭外資賣超25,325張，另外，外資賣超華邦電（2344）17,436張；不過，旺宏（2337）則高居外資買超第一名，單日買超34,433張，其次是買超南亞（1303）27,421張。