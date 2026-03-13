外資賣超台股580億元 減碼群創逾27萬張

中東局勢緊繃牽動國際油價上揚，台股今天震盪波動達625點，終場收33400點下跌181點，失守月線約33488點，週線連2跌。外資賣超台股580.17億元，減碼群創達27.46萬張，也調節友達、元大台灣50 ETF、台積電等。外資今天敲進旺宏約3.44萬張。

台股今天成交金額7497.91億元，三大法人今天合計賣超672.85億元，其中自營商賣超92.81億元，投信買超0.13億元，外資賣超580.17億元。

根據統計，從2月26日迄今11個交易日，外資僅1天買超台股，期間累計賣超規模達5654億元。

在台指期淨部位，其中外資淨空單減少2717口至4萬347口。

外資買賣超個股動向方面，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超逾萬張的股票包括旺宏、南亞、定穎投控、元大滬深300正2 ETF，其中敲進旺宏3.44萬張。

外資今天減碼群創達27.46萬張，排名賣超個股第1，調節友達、元大台灣50 ETF各約5.9萬張和5.86萬張，減碼中石化、中鋼、聯電、華航各超過2萬張。

外資賣超台企銀、遠東新、華邦電、彩晶、台新新光金、主動統一台股增長ETF、中環、台積電、陽明、南亞科、富邦金、台塑化、國泰台灣領袖50ETF、仁寶、中信金、宏碁等，均超過萬張。

觀察外資布局，摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪指出，外資在台股市場動向，與國際油價變化連動，若油價持續走揚，外資在包括日本、韓國以及台灣股市大舉提款，布局避險空單搭配現貨賣超，代表外資高度關注亞洲市場能源供應風險，以及相關風險對亞洲高科技產業的影響。

展望台股後市，林漢偉分析，台股在9日觸31529點本週低點後，已連4日未跌破，從技術面來看代表短線底部確立，投信近日持續加碼重點部位，留意下週台股是否有機會重返月線關卡。

林漢偉表示，台股後續持續觀察國際油價和美伊戰事變化外，下週輝達（NVIDIA）將舉辦的GTC技術大會將是重點，台股相關AI供應鏈表現值得關注，此外記憶體大廠美光（Micron）下週將公布財報，美國聯邦準備理事會（Fed）下週也將召開利率決策會議，也是市場觀察重點。