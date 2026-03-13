外資賣超台股580億元 減碼群創逾27萬張

快訊

中央社／ 台北13日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

中東局勢緊繃牽動國際油價上揚，台股今天震盪波動達625點，終場收33400點下跌181點，失守月線約33488點，週線連2跌。外資賣超台股580.17億元，減碼群創達27.46萬張，也調節友達、元大台灣50 ETF、台積電等。外資今天敲進旺宏約3.44萬張。

台股今天成交金額7497.91億元，三大法人今天合計賣超672.85億元，其中自營商賣超92.81億元，投信買超0.13億元，外資賣超580.17億元。

根據統計，從2月26日迄今11個交易日，外資僅1天買超台股，期間累計賣超規模達5654億元。

在台指期淨部位，其中外資淨空單減少2717口至4萬347口。

外資買賣超個股動向方面，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超逾萬張的股票包括旺宏、南亞、定穎投控、元大滬深300正2 ETF，其中敲進旺宏3.44萬張。

外資今天減碼群創達27.46萬張，排名賣超個股第1，調節友達、元大台灣50 ETF各約5.9萬張和5.86萬張，減碼中石化、中鋼、聯電、華航各超過2萬張。

外資賣超台企銀、遠東新、華邦電、彩晶、台新新光金、主動統一台股增長ETF、中環、台積電、陽明、南亞科、富邦金、台塑化、國泰台灣領袖50ETF、仁寶、中信金、宏碁等，均超過萬張。

觀察外資布局，摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪指出，外資在台股市場動向，與國際油價變化連動，若油價持續走揚，外資在包括日本、韓國以及台灣股市大舉提款，布局避險空單搭配現貨賣超，代表外資高度關注亞洲市場能源供應風險，以及相關風險對亞洲高科技產業的影響。

展望台股後市，林漢偉分析，台股在9日觸31529點本週低點後，已連4日未跌破，從技術面來看代表短線底部確立，投信近日持續加碼重點部位，留意下週台股是否有機會重返月線關卡。

林漢偉表示，台股後續持續觀察國際油價和美伊戰事變化外，下週輝達（NVIDIA）將舉辦的GTC技術大會將是重點，台股相關AI供應鏈表現值得關注，此外記憶體大廠美光（Micron）下週將公布財報，美國聯邦準備理事會（Fed）下週也將召開利率決策會議，也是市場觀察重點。

伊朗開停戰三條件要求賠償！網悲看後勢：停戰可能性偏低

伊朗總統裴澤斯基安12日首度對外開出停戰三條件，要求美國與以色列承認伊朗合法權利、支付賠償金，並由國際社會保證伊朗未來不再遭受侵略。對此PTT不少網友認為，伊朗在當前局勢下提出這樣的條件，表面看似釋出談判訊號，實際上卻更像是「不可能任務」，焦點也集中在美以不可能答應賠償、伊朗總統本身是否真有實權，以及這番表態究竟是求和還是單純放話。

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元；台積電（2330）最後一盤出現4,023張賣單摜低5元，終場收盤價1,865元，下跌20元，跌幅1.06%。

美軍拒為油輪護航⋯他憂荷莫茲風險比想像嚴重！油價恐持續向上

美國與以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽通行風險持續升高，路透引述知情人士指出，航運業者幾乎每天都向美軍請求護航通過海峽，卻一再遭到拒絕，理由是當前遇襲風險過高。對此PTT討論焦點集中在川普政府前後說法不一，不少網友認為，川普先前宣稱美國隨時可在必要時提供護航，如今卻被軍方實際態度打臉，顯示荷莫茲海峽局勢遠比白宮說法更嚴峻，也讓市場對油價與後續戰事發展更加不安。

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

台股13日首度出現39千金，均華（6640）一度衝達1,005元，可惜未站穩，但股王信驊（5274）仍強力吸金，早盤開低後走高，盤中翻紅衝達10,895元，再創歷史新高價，領軍股后穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）等千金股同步在盤中創歷史高價。

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

台股13日開低366.08點、指數來到33,215.78點，台積電（2330）開低45元、報1,840元，跌破5日線。受中東局勢急遽升溫衝擊，大盤跌點迅速擴大至逾500點，同步失守5日線，五大權值股全面下挫，33,000關警報響起，惟美股期指翻紅，暫對空頭形成牽制。

