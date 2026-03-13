AI 題材股走勢分歧 鴻勁重挫近跌停、定穎投控亮燈漲停

AI概念股13日盤面走勢分歧，鴻勁（7769）終場收3,950元，下跌375元、跌幅8.67%，盤中最低觸及3,895元，觸及跌停價；定穎投控（3715）則收166元，上漲14.5元、漲幅9.57%，盤中最高來到166.5元、觸及漲停價。

定穎投控12日出席TPCA活動後，13日股價強勢表態。總經理劉國瑾表示，AI浪潮持續推升產業動能，但地緣政治、市場波動、技術門檻提高、低碳轉型與人才挑戰，也正在改寫產業競爭樣貌；在不確定性成為常態下，PCB產業更需要用系統性思維面對風險、強化韌性。就基本面來看，定穎近年持續把高階產能重心移往泰國，市場關注其伺服器與高速網通用板放量進度，法人也看好泰國廠後續對營收與獲利結構的拉抬效果。

反觀鴻勁13日雖然股價重挫，但市場看它的焦點仍在AI半導體測試設備商機。鴻勁主力產品涵蓋成品測試、系統級測試與主動式溫控系統，應用橫跨AI運算、伺服器與車用等領域；公司先前也揭露，營收與獲利已連續三年創高，顯示基本面並非失色，今天較偏向高價股在短線大漲後的震盪整理。

整體來看，定穎投控受惠PCB族群氣勢、泰國高階產能與AI伺服器題材，買盤明顯集中；鴻勁則在先前漲幅已大下遭遇獲利了結，形成一邊漲停、一邊逼近跌停的強烈反差，也成為今天台股最鮮明的「兩樣情」。