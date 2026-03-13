台股本周狂震2,689點「這檔」卻天天漲停 十大飆股出爐

中東戰火與美國301調查衝擊市場情緒，台股本周劇烈震盪近2,700點，但資金仍在題材股中狂奔。集中市場本周僅小跌199.22點、跌幅0.59%，還誕生一批驚人強勢股，漲幅前十大個股全面飆升逾三成，其中立萬利（3054）、廣穎（4973）幾乎天天漲停，股價雙雙暴衝約六成，成為本周市場最火熱焦點。

統計本周漲幅前十名個股依序為：立萬利大漲60.44%居冠，廣穎上漲60.38%緊追在後，鼎元（2426）飆升48.46%，嘉基（6715）勁揚43.53%，宇瞻（8271）上漲43.39%，有成精密（4949）漲38.18%、大量（3167）漲34.19%，期街口布蘭特正2（00715L）上漲33.12%，夠麻吉（8472）與博士旺（3555）則分別上漲32.01%、31.71%。

其中，記憶體與電子零組件族群成為本周飆股集中地。宇瞻與廣穎等儲存相關個股在市場資金追逐下股價急速噴出，反映近期記憶體族群缺貨題材熱度升溫；而鼎元、大量等電子元件股也同步吸引短線資金進駐，形成輪動的局面。期街口布蘭特正2（00715L）受惠原油價格波動，本周強彈33.12%，成為前十大榜單中唯一的ETF。

值得注意的是，本周台股整體波動幅度極大。指數最高一度衝上34,218.66點，但最低卻下探至31,529.36點，單周高低震盪高達2,689.3點，顯示市場在國際情勢影響下，情緒反覆。成交量方面，日均量降至7,337億元，資金動能降溫。籌碼面上，三大法人持續調節，本周合計賣超達2,777.3億元。

從權值股表現來看，本周五大權值股僅台達電（2308）逆勢收紅，上漲4.92%、收在1,385元；台積電（2330）下跌1.32%，鴻海（2317）下跌3.81%，聯發科（2454）跌2.55%，日月光投控（3711）小跌0.15%，顯示大型權值股整體偏弱，也讓市場資金更集中於中小型題材股。

整體而言，在國際局勢仍充滿不確定性之際，指數短線可能維持高震盪格局，但從本周漲幅榜可看出資金仍持續在題材股中尋找機會。若地緣政治風險未進一步擴大，資金輪動行情仍可能持續上演。