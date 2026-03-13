三大法人再提款672億元！台股震盪625點 3月來大砍6409億元

台股13日面對中東戰火與美國301調查雙重夾擊，盤中高低震盪達625.72點，權王台積電（2330）與大盤一度雙雙回測5日線，終場跌181.54點、跌幅0.54%，收33,400.32點，成交值縮減至7,250.28億元；三大法人續賣超672.86億元，累計本周賣超2,777.3億元，3月以來賣超達6,409.64億元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超580.17億元，投信買超0.13億元；自營商賣超（合計）92.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.54億元、自營商（避險）賣超85.27億元。

盤面上，台積電一開盤即跌破5日線、探至1,840元，但盤中一度拉升至平盤1,885元，惟臨收又遭空頭突襲拉低5元，終場跌20元、收1,865元，聯發科（2454）跟跌3.64%、收1,720元，雙雙丟失5日線。

千金軍團表現上，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）盤中雙雙創下歷史新天價，分別攀上10,895元、6,420元，惟不敵大盤震盪，終場信驊收平在10,495元、穎崴則翻黑跌0.71%、收6,285元。

另，載板三雄人氣同步升溫，景碩（3189）、南電（8046）股價高掛漲停，分別收在317.5元及515元，欣興（3037）也大漲5.83%，寫下盤中509元、收盤508元雙天價。此外，氦氣價格飆漲掀起半導體材料供應鏈漲勢，日勝化（1735）、中華化（1727）、永光（1711）、三福化（4755）等特化股強鎖漲停。

而另個矚目焦點則是面板雙虎，雖交投持續火熱，群創（3481）再噴逾136萬張巨量、友達（2409）也成交超過32萬張，穩居台股人氣冠亞軍，但股價雙雙大舉回落，群創下殺跌停29.7元、失守30元大關，直逼下方5日線，友達也一度回測5日線，收低4.06%、報16.55元。