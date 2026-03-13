快訊

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

4G釘子戶守住！中華電信「神級低價方案」確定終結：不會再有了

三大法人再提款672億元！台股震盪625點 3月來大砍6409億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股13日面對中東戰火與美國301調查雙重夾擊，盤中高低震盪達625.72點，權王台積電（2330）與大盤一度雙雙回測5日線，終場跌181.54點、跌幅0.54%，收33,400.32點，成交值縮減至7,250.28億元；三大法人續賣超672.86億元，累計本周賣超2,777.3億元，3月以來賣超達6,409.64億元。

統計三大法人13日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超580.17億元，投信買超0.13億元；自營商賣超（合計）92.81億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.54億元、自營商（避險）賣超85.27億元。

盤面上，台積電一開盤即跌破5日線、探至1,840元，但盤中一度拉升至平盤1,885元，惟臨收又遭空頭突襲拉低5元，終場跌20元、收1,865元，聯發科（2454）跟跌3.64%、收1,720元，雙雙丟失5日線。

千金軍團表現上，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）盤中雙雙創下歷史新天價，分別攀上10,895元、6,420元，惟不敵大盤震盪，終場信驊收平在10,495元、穎崴則翻黑跌0.71%、收6,285元。

另，載板三雄人氣同步升溫，景碩（3189）、南電（8046）股價高掛漲停，分別收在317.5元及515元，欣興（3037）也大漲5.83%，寫下盤中509元、收盤508元雙天價。此外，氦氣價格飆漲掀起半導體材料供應鏈漲勢，日勝化（1735）、中華化（1727）、永光（1711）、三福化（4755）等特化股強鎖漲停。

而另個矚目焦點則是面板雙虎，雖交投持續火熱，群創（3481）再噴逾136萬張巨量、友達（2409）也成交超過32萬張，穩居台股人氣冠亞軍，但股價雙雙大舉回落，群創下殺跌停29.7元、失守30元大關，直逼下方5日線，友達也一度回測5日線，收低4.06%、報16.55元。

友達 聯發科 群創

延伸閱讀

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

外資變臉大砍711億元…台股後市 緊盯四個指標

業內大戶錢進千金股 上市櫃首見38檔

外資又轉賣超 這檔ETF今年來慘被外資大賣158.35萬張

相關新聞

伊朗開停戰三條件要求賠償！網悲看後勢：停戰可能性偏低

伊朗總統裴澤斯基安12日首度對外開出停戰三條件，要求美國與以色列承認伊朗合法權利、支付賠償金，並由國際社會保證伊朗未來不再遭受侵略。對此PTT不少網友認為，伊朗在當前局勢下提出這樣的條件，表面看似釋出談判訊號，實際上卻更像是「不可能任務」，焦點也集中在美以不可能答應賠償、伊朗總統本身是否真有實權，以及這番表態究竟是求和還是單純放話。

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元；台積電（2330）最後一盤出現4,023張賣單摜低5元，終場收盤價1,865元，下跌20元，跌幅1.06%。

美軍拒為油輪護航⋯他憂荷莫茲風險比想像嚴重！油價恐持續向上

美國與以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽通行風險持續升高，路透引述知情人士指出，航運業者幾乎每天都向美軍請求護航通過海峽，卻一再遭到拒絕，理由是當前遇襲風險過高。對此PTT討論焦點集中在川普政府前後說法不一，不少網友認為，川普先前宣稱美國隨時可在必要時提供護航，如今卻被軍方實際態度打臉，顯示荷莫茲海峽局勢遠比白宮說法更嚴峻，也讓市場對油價與後續戰事發展更加不安。

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

台股13日首度出現39千金，均華（6640）一度衝達1,005元，可惜未站穩，但股王信驊（5274）仍強力吸金，早盤開低後走高，盤中翻紅衝達10,895元，再創歷史新高價，領軍股后穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）等千金股同步在盤中創歷史高價。

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

台股13日開低366.08點、指數來到33,215.78點，台積電（2330）開低45元、報1,840元，跌破5日線。受中東局勢急遽升溫衝擊，大盤跌點迅速擴大至逾500點，同步失守5日線，五大權值股全面下挫，33,000關警報響起，惟美股期指翻紅，暫對空頭形成牽制。

三大法人再提款672億元！台股震盪625點 3月來大砍6409億元

台股13日面對中東戰火與美國301調查雙重夾擊，盤中高低震盪達625.72點，權王台積電（2330）與大盤一度雙雙回測5日線，終場跌181.54點、跌幅0.54%，收33,400.32點，成交值縮減至7,250.28億元；三大法人續賣超672.86億元，累計本周賣超2,777.3億元，3月以來賣超達6,409.64億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。