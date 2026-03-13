證交所校園徵才南北大串聯 首度前進「南區就業博覽會」延攬人才

臺灣證券交易所主動出擊，走進校園徵才第一線！今年3月正式啟動校園徵才活動，展開「南北大串聯、密集大撒網」校園巡迴。繼上周台大校園徵才博覽會後，證交所接續前進全台多所大專院校，除持續深耕陽明交通大學(3月14日)、政治大學(3月20日)、清華大學(3月21日)與臺灣科技大學(3月27日)外，今年更擴大規模，首度參加臺灣師範大學就業博覽會(3月24日)，並將招募觸角向南延伸至成功大學「南區就業博覽會」(3月15日)，展現證交所打破地域框架、積極網羅全臺跨界人才的決心。

證交所表示，隨著全球資本市場加速邁向數位化與智慧化，具備整合思維、創新能力與跨領域背景的複合型人才，將成為推動證交所轉型升級的重要關鍵。看準南部豐沛的人才庫，證交所今年首度前進臺南，參與南臺灣規模最大的「南區就業博覽會」；這不僅是證交所首次在成大設攤，更象徵著南北人才網絡的全面串聯，積極向南部優秀跨域菁英招手。此外，證交所也首次將臺師大納入校園巡迴行列，期盼吸引更多跨域優秀學子加入。

在3月各場校園徵才博覽會中，證交所將設置專屬攤位，並由學長姐親自到場，與年輕學子面對面交流，分享職涯經驗與工作內容。證交所誠摯邀請對資本市場充滿抱負及熱忱的學子踴躍參與，透過與團隊近距離互動，深入了解多元發展方向，為未來開拓更多可能。