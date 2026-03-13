電子股震盪 傳產、消費族群迎轉機

受中東地緣政治影響，電子股近來持續震盪，部分資金轉進低基期，或是有轉機的傳產股，包括受惠油價上漲的塑化族群，以及消費如製鞋類股。其中南亞（1303）、來億-KY（6890） 13日逆勢上漲，中傑-KY（6965）因公布超額配發5元現金股利，以今天收盤價計算，現金股利殖利率為6%，因此也受到矚目。

法人分析，隨著積極耕耘的新品牌客戶陸續轉化為實質訂單，中傑即將新增一家國際知名運動品牌客戶，加上既有客戶穩健成長，第2季訂單目前已接近滿載，今年全年可望回歸成長。隨著產能利用率穩步回升，公司正調整接單節奏並優化訂單結構，加上實施管理優化計畫，內部管理效率持續精進，毛利率可望進一步改善，樂觀看待中長期展望。

據了解，中傑持續運用多國產能配置擴大客戶合作，包括印度廠即將迎接新客戶以供應當地市場，未來公司也將持續發揮跨國產能的調度彈性，為既有客戶提供更多選擇，藉此爭取更多外銷機會與訂單。儘管面對全球供應鏈挑戰，中傑的擴產計畫仍穩步前進，今年資本支出預估約落在2,000萬至2,800萬美元間。多國產能配置將提升供應彈性，為既有客戶提供更多選擇，也有助於爭取新客戶，持續擴大市占率與合作規模。