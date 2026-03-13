「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」 華南永昌證券春季論壇指路

華南永昌證券3月13日舉辦春季產業趨勢暨企業論壇，面對中東地緣局勢與美國關稅政策引發的全球股市劇烈波動，這次論壇以「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」為核心，剖析台灣企業如何憑藉AI浪潮的強勁基本面，成為全球資金避風港。論壇集結多家優質上市櫃、興櫃公司與產業專家，吸引眾多機構投資法人參與。

回顧整體經濟環境，受惠美國CSP（雲端服務供應商）大廠持續擴大資本支出，台灣供應鏈營收成長、獲利不斷創高，帶動2025年國內GDP（經濟成長率）達8.68%，創15年新高，主計處更上修2026年GDP預估值至7.71%。儘管面臨外部變數，但在台積電（2330）領軍下，台灣科技產業長線成長趨勢依然穩固。其中，AI產業作為經濟火車頭，具備實質獲利能見度的上下游供應鏈，如CPO（共同封裝光學）、記憶體、PCB（印刷電路板）、被動元件及高階封裝等，已具極高不可取代性，而獲資金青睞。

值此之際，華南永昌證券邀請國內多家指標企業分享營運展望。AI與電子半導體類股包括：PCB大廠臻鼎-KY（4958）、半導體材料通路大廠華立（3010）、半導體載板大廠景碩（3189）、散熱模組大廠雙鴻（3324）、HDI及IC載板等外觀檢測與自動光學線路量測設備廠聯策（6658），以及IC設計服務公司巨有科技（8227）等。

此外，為提供投資人更多元的防禦與成長型布局參考，亦通訊零組件、資訊軟體及傳統、生技產業分享營運展望，包括：電感元件之研發及製造商三集瑞-KY（6862）、光通訊零組件生產商光聖（6442）、天線及無線通訊模組商連騰（6818）、軟硬體系統整合廠凱衛（5201）、重電及家電老牌商東元（1504）、水泵設計及製造商大井泵浦（6982）、石化大廠台塑（1301）、散裝航運商裕民航運（2606），以及隱形眼鏡與醫療用光學產品商晶碩（6491）等。

產業專題論壇則橫跨先進封裝、通訊與資安領域，包括：小晶片（Chiplet）、中介層、玻璃基板等高性能計算封裝的技術與選擇、台灣金融業與低軌衛星產業，以及AI時代的資料保護與應用商機等議題。

華南永昌證券秉持服務熱誠，整合部門資源，協作協調，滿足機構投資人差異性的需求，除了各類系統能滿足投資人的交易態樣及客製化設定外，舉凡開戶、交易、交割、回報等流程，均能展現專業高效。這次論壇兼具深度與廣度，期盼在波動的市場環境中，為客戶洞察市場、布局未來提供領先視野。