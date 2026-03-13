快訊

中選會人事案出爐！主委游盈隆過關 這3人遭在野封殺

川普發文嗆正摧毀伊朗 稱「等著看這些瘋狂人渣下場」

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

聽新聞
0:00 / 0:00

「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」 華南永昌證券春季論壇指路

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券春季論壇盛大登場，法人部副總經理陳政鑫（中）與法人部團隊合影，期盼持續以高效協作的資源，為客戶洞察市場、提供領先投資視野。華南永昌證券／提供
華南永昌證券春季論壇盛大登場，法人部副總經理陳政鑫（中）與法人部團隊合影，期盼持續以高效協作的資源，為客戶洞察市場、提供領先投資視野。華南永昌證券／提供

華南永昌證券3月13日舉辦春季產業趨勢暨企業論壇，面對中東地緣局勢與美國關稅政策引發的全球股市劇烈波動，這次論壇以「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」為核心，剖析台灣企業如何憑藉AI浪潮的強勁基本面，成為全球資金避風港。論壇集結多家優質上市櫃、興櫃公司與產業專家，吸引眾多機構投資法人參與。

回顧整體經濟環境，受惠美國CSP（雲端服務供應商）大廠持續擴大資本支出，台灣供應鏈營收成長、獲利不斷創高，帶動2025年國內GDP（經濟成長率）達8.68%，創15年新高，主計處更上修2026年GDP預估值至7.71%。儘管面臨外部變數，但在台積電（2330）領軍下，台灣科技產業長線成長趨勢依然穩固。其中，AI產業作為經濟火車頭，具備實質獲利能見度的上下游供應鏈，如CPO（共同封裝光學）、記憶體、PCB（印刷電路板）、被動元件及高階封裝等，已具極高不可取代性，而獲資金青睞。

值此之際，華南永昌證券邀請國內多家指標企業分享營運展望。AI與電子半導體類股包括：PCB大廠臻鼎-KY（4958）、半導體材料通路大廠華立（3010）、半導體載板大廠景碩（3189）、散熱模組大廠雙鴻（3324）、HDI及IC載板等外觀檢測與自動光學線路量測設備廠聯策（6658），以及IC設計服務公司巨有科技（8227）等。

此外，為提供投資人更多元的防禦與成長型布局參考，亦通訊零組件、資訊軟體及傳統、生技產業分享營運展望，包括：電感元件之研發及製造商三集瑞-KY（6862）、光通訊零組件生產商光聖（6442）、天線及無線通訊模組商連騰（6818）、軟硬體系統整合廠凱衛（5201）、重電及家電老牌商東元（1504）、水泵設計及製造商大井泵浦（6982）、石化大廠台塑（1301）、散裝航運商裕民航運（2606），以及隱形眼鏡與醫療用光學產品商晶碩（6491）等。

產業專題論壇則橫跨先進封裝、通訊與資安領域，包括：小晶片（Chiplet）、中介層、玻璃基板等高性能計算封裝的技術與選擇、台灣金融業與低軌衛星產業，以及AI時代的資料保護與應用商機等議題。

華南永昌證券秉持服務熱誠，整合部門資源，協作協調，滿足機構投資人差異性的需求，除了各類系統能滿足投資人的交易態樣及客製化設定外，舉凡開戶、交易、交割、回報等流程，均能展現專業高效。這次論壇兼具深度與廣度，期盼在波動的市場環境中，為客戶洞察市場、布局未來提供領先視野。

印刷電路板 資本支出 護國神山 台積電

延伸閱讀

聚焦矽光子與CPO　Touch Taiwan打造交流平台

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

台經濟成長率樂觀 國泰投信總座張雍川：台股盤整行情主動式 ETF 看俏

趁多頭受挫 永豐金：拉回布局 AI 各產業龍頭股

相關新聞

伊朗開停戰三條件要求賠償！網悲看後勢：停戰可能性偏低

伊朗總統裴澤斯基安12日首度對外開出停戰三條件，要求美國與以色列承認伊朗合法權利、支付賠償金，並由國際社會保證伊朗未來不再遭受侵略。對此PTT不少網友認為，伊朗在當前局勢下提出這樣的條件，表面看似釋出談判訊號，實際上卻更像是「不可能任務」，焦點也集中在美以不可能答應賠償、伊朗總統本身是否真有實權，以及這番表態究竟是求和還是單純放話。

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元；台積電（2330）最後一盤出現4,023張賣單摜低5元，終場收盤價1,865元，下跌20元，跌幅1.06%。

美軍拒為油輪護航⋯他憂荷莫茲風險比想像嚴重！油價恐持續向上

美國與以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽通行風險持續升高，路透引述知情人士指出，航運業者幾乎每天都向美軍請求護航通過海峽，卻一再遭到拒絕，理由是當前遇襲風險過高。對此PTT討論焦點集中在川普政府前後說法不一，不少網友認為，川普先前宣稱美國隨時可在必要時提供護航，如今卻被軍方實際態度打臉，顯示荷莫茲海峽局勢遠比白宮說法更嚴峻，也讓市場對油價與後續戰事發展更加不安。

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

台股13日首度出現39千金，均華（6640）一度衝達1,005元，可惜未站穩，但股王信驊（5274）仍強力吸金，早盤開低後走高，盤中翻紅衝達10,895元，再創歷史新高價，領軍股后穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）等千金股同步在盤中創歷史高價。

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

台股13日開低366.08點、指數來到33,215.78點，台積電（2330）開低45元、報1,840元，跌破5日線。受中東局勢急遽升溫衝擊，大盤跌點迅速擴大至逾500點，同步失守5日線，五大權值股全面下挫，33,000關警報響起，惟美股期指翻紅，暫對空頭形成牽制。

「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」 華南永昌證券春季論壇指路

華南永昌證券3月13日舉辦春季產業趨勢暨企業論壇，面對中東地緣局勢與美國關稅政策引發的全球股市劇烈波動，這次論壇以「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」為核心，剖析台灣企業如何憑藉AI浪潮的強勁基本面，成為全球資金避風港。論壇集結多家優質上市櫃、興櫃公司與產業專家，吸引眾多機構投資法人參與。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。