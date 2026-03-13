4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元；台積電（2330）最後一盤出現4,023張賣單摜低5元，終場收盤價1,865元，下跌20元，跌幅1.06%。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、景碩（3189）、華通（2313）、金像電（2368）、台光電（2383）、南亞（1303）、定穎投控（3715）、欣興（3037）及愛普*（6531）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、鴻勁（7769）、聯發科（2454）、智邦（2345）、健策（3653）、雍智科技（6683）、友達（2409）、嘉澤（3533）及世芯-KY（3661）。

今日資金轉去傳產類股，水泥、玻陶、塑膠、化學及橡膠類股相對強勢，科技股以電子零組件指數漲幅超過2%較大。

群益投顧表示，大盤指數強彈後拉回，油價漲勢再起、美股收跌影響，預期將回測前次低檔。個股應依短期技術面做好停損停利，確實做好資金控管。

群益投顧指出，目前金融市場影響重點主要有二：其一是連結產業基本面大趨勢的輝達（NVIDIA）GTC大會將登場；其次是中東戰事的兩極化渾沌態勢。中東戰事所以呈現兩極化渾沌，主要在美國總統川普恐處在騎虎難下的高度兩難態勢，原因在於川普政府對伊朗發動戰事的重要核心目標之一是摧毀伊朗的核威脅，但情勢發展逐漸顯示，美國難以徹底解決伊朗核威脅隱憂，至少要有效解決恐亦需耗費時日，一旦戰事時程遷延，又將對其期中選舉選情產生不利影響。

該二大影響因素，市場醞釀輝達GTC大會指引AI浪潮進一步宏偉、推升(半導體)股市克服歷史高檔評價反壓的機會是存在的；中東戰事則可能產生正反兩極化影響，短期而言，持續負面衝擊機率偏高。相關環境下，油價攀高壓力、衝擊強勢股轉強弱分歧。