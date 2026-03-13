4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元。記者胡經周攝影／聯合報系資料照片
台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元；台積電（2330）最後一盤出現4,023張賣單摜低5元，終場收盤價1,865元，下跌20元，跌幅1.06%。

今日成交金額大且走高為：旺宏（2337）、景碩（3189）、華通（2313）、金像電（2368）、台光電（2383）、南亞（1303）、定穎投控（3715）、欣興（3037）及愛普*（6531）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、鴻勁（7769）、聯發科（2454）、智邦（2345）、健策（3653）、雍智科技（6683）、友達（2409）、嘉澤（3533）及世芯-KY（3661）。

今日資金轉去傳產類股，水泥、玻陶、塑膠、化學及橡膠類股相對強勢，科技股以電子零組件指數漲幅超過2%較大。

群益投顧表示，大盤指數強彈後拉回，油價漲勢再起、美股收跌影響，預期將回測前次低檔。個股應依短期技術面做好停損停利，確實做好資金控管。

群益投顧指出，目前金融市場影響重點主要有二：其一是連結產業基本面大趨勢的輝達（NVIDIA）GTC大會將登場；其次是中東戰事的兩極化渾沌態勢。中東戰事所以呈現兩極化渾沌，主要在美國總統川普恐處在騎虎難下的高度兩難態勢，原因在於川普政府對伊朗發動戰事的重要核心目標之一是摧毀伊朗的核威脅，但情勢發展逐漸顯示，美國難以徹底解決伊朗核威脅隱憂，至少要有效解決恐亦需耗費時日，一旦戰事時程遷延，又將對其期中選舉選情產生不利影響。

該二大影響因素，市場醞釀輝達GTC大會指引AI浪潮進一步宏偉、推升(半導體)股市克服歷史高檔評價反壓的機會是存在的；中東戰事則可能產生正反兩極化影響，短期而言，持續負面衝擊機率偏高。相關環境下，油價攀高壓力、衝擊強勢股轉強弱分歧。

伊朗開停戰三條件要求賠償！網悲看後勢：停戰可能性偏低

伊朗總統裴澤斯基安12日首度對外開出停戰三條件，要求美國與以色列承認伊朗合法權利、支付賠償金，並由國際社會保證伊朗未來不再遭受侵略。對此PTT不少網友認為，伊朗在當前局勢下提出這樣的條件，表面看似釋出談判訊號，實際上卻更像是「不可能任務」，焦點也集中在美以不可能答應賠償、伊朗總統本身是否真有實權，以及這番表態究竟是求和還是單純放話。

台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元；台積電（2330）最後一盤出現4,023張賣單摜低5元，終場收盤價1,865元，下跌20元，跌幅1.06%。

美軍拒為油輪護航⋯他憂荷莫茲風險比想像嚴重！油價恐持續向上

美國與以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽通行風險持續升高，路透引述知情人士指出，航運業者幾乎每天都向美軍請求護航通過海峽，卻一再遭到拒絕，理由是當前遇襲風險過高。對此PTT討論焦點集中在川普政府前後說法不一，不少網友認為，川普先前宣稱美國隨時可在必要時提供護航，如今卻被軍方實際態度打臉，顯示荷莫茲海峽局勢遠比白宮說法更嚴峻，也讓市場對油價與後續戰事發展更加不安。

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

台股13日首度出現39千金，均華（6640）一度衝達1,005元，可惜未站穩，但股王信驊（5274）仍強力吸金，早盤開低後走高，盤中翻紅衝達10,895元，再創歷史新高價，領軍股后穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）等千金股同步在盤中創歷史高價。

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

台股13日開低366.08點、指數來到33,215.78點，台積電（2330）開低45元、報1,840元，跌破5日線。受中東局勢急遽升溫衝擊，大盤跌點迅速擴大至逾500點，同步失守5日線，五大權值股全面下挫，33,000關警報響起，惟美股期指翻紅，暫對空頭形成牽制。

「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」 華南永昌證券春季論壇指路

華南永昌證券3月13日舉辦春季產業趨勢暨企業論壇，面對中東地緣局勢與美國關稅政策引發的全球股市劇烈波動，這次論壇以「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」為核心，剖析台灣企業如何憑藉AI浪潮的強勁基本面，成為全球資金避風港。論壇集結多家優質上市櫃、興櫃公司與產業專家，吸引眾多機構投資法人參與。

