台股今日測試十日線 法人建議投資布局看這裡

美伊戰事未歇，不但使美股四大指數全面重挫，台股今日一開盤就重挫逾500點，雖然台股仍力守在33,000點之上，但是中午12時半之後跌勢再擴大逾200點，台積電一度跌到1860元，政府基金及公股行庫進場低接跡象明顯。

對於後續的操盤，法人提醒提防十日均線反壓，要關注利空出盡個股。法人分析，昨日台股加權指數一度跌破月線，即使3日之內成功收復，然而考量到十日均線反壓在即，須提防再次回落的風險，此外，雖然日KD指標在周四交叉向上，但觀察指標發展膠著，不排除盤勢來回震盪的可能，須觀察大盤量價結構是否改善，以及權王台積電的日 K 低點有無連續墊高，在同時符合上述條件前，操作暫以買黑賣紅、短進短出為宜。

法人分析，為穩定市場，雖然IEA（國際能源總署）宣布將釋出4億桶戰略儲備原油，對照荷姆茲海峽每日近2000 萬桶原油運輸量，可補上約1個月的缺口，然而美伊戰事還未結束，消息面將持續左右盤勢，近日仍須關注荷姆茲海峽何時開放，及IEA是否進一步釋出更多戰備儲油。

法人也指出，當前國際股市震盪之際，市場通常偏好估值較低、利空出盡的類股，例如 PC、工具機，去年至今已有相當修正，近幾日的股價並未同步隨著台股大跌，而是在反覆打底後開始轉強，或是築底之後帶量向上表態。法人建議，可把握近期價值投資的良機，更點名FOPLP（面板級扇出型封裝），認為該產業雖然要等2027年至2028年才會大量商用，但新技術帶動周邊個股評價提升，今年營運占比仍低，明年成長空間可期，只是當前盤勢震盪大，法人建議雖然產業前景看好，還是逢回布局較佳。