台股今日測試十日線 法人建議投資布局看這裡

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台股測試十日線，法人建議台股布局看這裡。圖/本報資料照片
美伊戰事未歇，不但使美股四大指數全面重挫，台股今日一開盤就重挫逾500點，雖然台股仍力守在33,000點之上，但是中午12時半之後跌勢再擴大逾200點，台積電一度跌到1860元，政府基金及公股行庫進場低接跡象明顯。

對於後續的操盤，法人提醒提防十日均線反壓，要關注利空出盡個股。法人分析，昨日台股加權指數一度跌破月線，即使3日之內成功收復，然而考量到十日均線反壓在即，須提防再次回落的風險，此外，雖然日KD指標在周四交叉向上，但觀察指標發展膠著，不排除盤勢來回震盪的可能，須觀察大盤量價結構是否改善，以及權王台積電的日 K 低點有無連續墊高，在同時符合上述條件前，操作暫以買黑賣紅、短進短出為宜。

法人分析，為穩定市場，雖然IEA（國際能源總署）宣布將釋出4億桶戰略儲備原油，對照荷姆茲海峽每日近2000 萬桶原油運輸量，可補上約1個月的缺口，然而美伊戰事還未結束，消息面將持續左右盤勢，近日仍須關注荷姆茲海峽何時開放，及IEA是否進一步釋出更多戰備儲油。

法人也指出，當前國際股市震盪之際，市場通常偏好估值較低、利空出盡的類股，例如 PC、工具機，去年至今已有相當修正，近幾日的股價並未同步隨著台股大跌，而是在反覆打底後開始轉強，或是築底之後帶量向上表態。法人建議，可把握近期價值投資的良機，更點名FOPLP（面板級扇出型封裝），認為該產業雖然要等2027年至2028年才會大量商用，但新技術帶動周邊個股評價提升，今年營運占比仍低，明年成長空間可期，只是當前盤勢震盪大，法人建議雖然產業前景看好，還是逢回布局較佳。

公股行庫 台積電 法人 台股

相關新聞

伊朗開停戰三條件要求賠償！網悲看後勢：停戰可能性偏低

伊朗總統裴澤斯基安12日首度對外開出停戰三條件，要求美國與以色列承認伊朗合法權利、支付賠償金，並由國際社會保證伊朗未來不再遭受侵略。對此PTT不少網友認為，伊朗在當前局勢下提出這樣的條件，表面看似釋出談判訊號，實際上卻更像是「不可能任務」，焦點也集中在美以不可能答應賠償、伊朗總統本身是否真有實權，以及這番表態究竟是求和還是單純放話。

4千張賣單摜壓台積電收跌20元 台股下挫181點收33400點、失守月線

台股13日收盤下跌181.54點、跌幅0.54%，終場以33,400.32點作收，跌破月線，成交量7,250.28億元；台積電（2330）最後一盤出現4,023張賣單摜低5元，終場收盤價1,865元，下跌20元，跌幅1.06%。

美軍拒為油輪護航⋯他憂荷莫茲風險比想像嚴重！油價恐持續向上

美國與以色列對伊朗開戰後，荷莫茲海峽通行風險持續升高，路透引述知情人士指出，航運業者幾乎每天都向美軍請求護航通過海峽，卻一再遭到拒絕，理由是當前遇襲風險過高。對此PTT討論焦點集中在川普政府前後說法不一，不少網友認為，川普先前宣稱美國隨時可在必要時提供護航，如今卻被軍方實際態度打臉，顯示荷莫茲海峽局勢遠比白宮說法更嚴峻，也讓市場對油價與後續戰事發展更加不安。

台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

台股13日首度出現39千金，均華（6640）一度衝達1,005元，可惜未站穩，但股王信驊（5274）仍強力吸金，早盤開低後走高，盤中翻紅衝達10,895元，再創歷史新高價，領軍股后穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）等千金股同步在盤中創歷史高價。

台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

台股13日開低366.08點、指數來到33,215.78點，台積電（2330）開低45元、報1,840元，跌破5日線。受中東局勢急遽升溫衝擊，大盤跌點迅速擴大至逾500點，同步失守5日線，五大權值股全面下挫，33,000關警報響起，惟美股期指翻紅，暫對空頭形成牽制。

「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」 華南永昌證券春季論壇指路

華南永昌證券3月13日舉辦春季產業趨勢暨企業論壇，面對中東地緣局勢與美國關稅政策引發的全球股市劇烈波動，這次論壇以「護國神山帶隊 多頭旺盛 震盪前行」為核心，剖析台灣企業如何憑藉AI浪潮的強勁基本面，成為全球資金避風港。論壇集結多家優質上市櫃、興櫃公司與產業專家，吸引眾多機構投資法人參與。

