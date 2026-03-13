油價變數衝擊台股劇烈波動 分析師：大跌是天上掉下來的禮物、要大撿

台股由高點35,579.34點下跌至31,529.36點，指數狂跌4,049.98點，連日來仍深受油價及戰爭的變數衝擊，時而暴漲時而暴跌，到底是要先跑還是逢低進場？分析師直言，「逢大跌是天上掉下來的禮物、要大撿」，「逢利空皆買點、要擇優布局」，看好馬年指數會再創高，同時點名可以布局的四大族群。

美國與以色列對伊朗開戰，由於伊朗揚言持續封鎖荷莫茲海峽，油價及戰爭的變數衝擊全球股市，台股由高點滑落以來，高低點差距超過4,000點，本周以來的表現更是暴跌、暴漲交錯發生，隨著美國總統川普對戰爭的發言、油價的漲跌而出現劇烈的波動。

市場上也有各項的擔憂說法，從憂慮恐出現像1970年的石油危機、到去年因關稅政策引發的風暴，或者會出現如2022年的緩跌等，證券分析師張陳浩則是認為，目前的時空背景與1970年的石油危機時不同，當時是因為出現停滯性通膨、經濟大蕭條，石油大漲，與現在經濟情況大不相同。

張陳浩說，2022年造成股市下跌的原因是美國由降息轉升息壓抑通膨所造成，但今年美國仍處在降息的情境中；張陳浩強調，市場上擔憂的這幾點都與目前的情況不像；他強調，今年指數仍會創新高，戰爭的影響是短期現象，「有大跌還不買？」「逢利空皆買點、要擇優布局」。

張陳浩認為，以美股來看，已經整理的差不多了，在美股先止穩的情況下，台股下跌以來也到了相對低點，「逢大跌是天上掉下來的禮物、要大撿」，第2季拉回，大跌大買，但是指數上去會有賣壓。

至於要買什麼布局？張陳浩表示，可留意權值股的台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）之外，還可關注台積電相關設備股，包括天虹（6973）、致茂（2360）、弘塑（3131）、萬潤（6187）、中砂（1560）；另外，CCL三雄的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）；ABF的欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046），都可以注意。