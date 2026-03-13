第1季營收超標 法人大升這檔 PCB 股目標價逾五成

金像電（2368）受惠通用伺服器及800G交換機需求強勁，第1季營收展望可望優於預期，法人除上修今、明年獲利預估值外，並將目標價調高逾五成至1,100元。

大型本國投顧分析，金像電2025年第4季受雲端服務供應商（CSP）客戶產品處於轉換過渡期，AI伺服器營收占比由50%下降為30%至40%，單季營收季減7.2%、年增66%為164億元，毛利率較前一季下滑1.9個百分點至33.7%，獲利表現大致符合預期。

展望第1季，隨通用伺服器出貨放大，加上400G、800G交換機動能增加、及AWS T3產品出貨漸增，2月營收59.4億元，月減1.2%、年增54%，累計前二月營收119.5億元，優於原先預期，法人上調單季營收2.3%達180.5億元，換算季增約10%。

因應客戶需求，金像電2026年加大投資，資本支出提升至170億元，預計產能擴增35%，其中，隨台灣新產能量產、泰國陸續加入貢獻下，第1季至第3季單月最大產值分別可達54億元、65.5億元、73億元。

法人表示，金像電今年AWS印刷電路板出貨量有望年增30%達160萬片以上、Trainium 3平均單價提升15%至20%，市占率進一步提升達50%至60%以上。