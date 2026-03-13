面板熱完換光碟？專家點「資金上漲慣性」：錸德、中環常接棒

＊原文時間3月12日。

AI帶來的商機，廠商怎能不拚？這幾年AI這股浪潮，幾乎改變了所有產業的玩法。從伺服器、晶片、電力到各種週邊，一整條供應鏈都在重新洗牌。對於那些深陷傳統產業困境的廠商來說，AI更像是一根救命稻草——轉型轉對了，就是翻身的機會；轉錯了，就是最後的豪賭。

過去幾季，我們看到許多台灣的傳統製造業，開始喊著轉型、搶著佈局AI相關題材。但說歸說，真正有看頭的，到底有哪幾家？

今天（3/12）最讓市場跌破眼鏡的，絕對是群創（3481）的爆量行情。單日成交量高達168.6萬張，這個數字堪稱歷史天量，市場氣氛沸騰到不行。

群創過去是做面板的，大家印象中就是做電視螢幕、手機螢幕，毛利薄、景氣循環大，是典型的「慘業」。但最近幾季，群創積極把舊世代工廠轉型投入FOPLP（面板級扇出型封裝）技術，也就是把原本做面板的廠房改去做AI晶片封裝，切進先進封裝這塊大餅。

更厲害的是，市場盛傳群創的封裝技術已打入馬斯克旗下SpaceX的供應鏈，衛星通訊加上AI先進封裝，雙題材發酵下，資金瘋狂卡位，才有了今天這驚天天量。法人預估2026年將是群創先進封裝量產放量的元年，轉型成效開始被市場正式認可。

同樣是面板族群的友達（2409）力拼靠著Micro LED打入光通訊領域中、彩晶（6116）則力拼在電子紙市場翻身，這波轉型不只是說說而已。

說到轉型，拚的可不只面板族群。台股裡還有兩家光碟大廠，喊轉型已經喊了二十年，也是許多老股東心心念念期盼成功的個股，那就是錸德（2349）和中環（2323）。

錸德（2349）：轉型方向明確 但業績仍待驗證

錸德曾是全球前三大光碟片製造商，現在光碟片市場早就萎縮了，但錸德沒坐以待斃，而是把資源全力押注在三大新引擎：能源服務（儲能系統）、精密製造、先進材料。

最有看頭的是儲能這塊。隨著AI算力需求暴增，資料中心對電力穩定性的要求越來越高，錸德把儲能系統（BESS）和高階UPS電池模組，直接整合進AI資料中心的電力備援方案，積極爭取國際級AI客戶。

法說會上，管理層預估2025年能源事業群的營收佔比將翻倍成長到42%，超越傳統媒體事業，確立為集團最大成長動能。

此外，錸德還跨足半導體精密製造，把過去做光碟的鍍膜、電鑄技術延伸到奈米壓印、DLC鍍膜等高端應用，試圖在AI供應鏈中找到一席之地。

題材面很豐富，但坦白說，目前錸德的財報仍在虧損邊緣，前三季累計EPS為-0.34元。轉型故事說得漂亮，業績驗證還需要時間。

中環（2323）：本業悄悄轉正 才是真正值得關注的地方！

中環同樣從光碟起家，與錸德並稱台灣光碟雙雄。近年中環最大的策略動作，是買下了消費性電子品牌Verbatim，在歐美日市場建立穩定的品牌通路，並積極擴大切入SSD固態硬碟以及記憶體儲存相關產品。

2025年Q3，中環單季EPS繳出亮眼的0.83元，因業外一次性收益，中環把桃園中壢廠房賣給PCB廠金像電，交易金額16億元，帳上認列處分利益約11億元（每股貢獻約1元），讓中環去年前三季由虧轉盈，EPS為 0.37元。

這樣說起來是不是就沒意思了？還不至於！真正讓人眼睛一亮的，是剔除這筆業外大補丸之後，中環的本業體質正在逐步改善。

受惠於AI帶動的NAND Flash、SSD儲存需求大爆發，中環旗下Verbatim品牌的儲存產品在歐美市場表現持穩，而全球其他光碟廠陸續退出市場後，中環幾乎是少數還在做高規格光碟（藍光、大容量冷備份碟）的廠商，高毛利利基市場讓本業逐漸站穩腳步。

簡單說，本業轉盈的路，中環已經走在上面了，只是還需要更多時間讓業績持續兌現。

資金輪動的下一站 光碟雙雄值得盯緊

台股有個老現象，每當面板族群出現一波熱絡行情，資金往往不會只停在那裡，錸德、中環這類傳統轉型股，過去就常常在拉抬面板股的同時，突然出現利多新聞搭配密集買盤，股價接力上漲。

這不是偶然，而是散戶資金追題材、追熱度的慣性輪動模式。

如今群創單日爆出168.6萬張的歷史天量，面板族群的熱度已經點燃。

在這樣的市場氛圍下，同樣掛著「轉型題材」的錸德與中環，自然容易成為下一波資金目光移動的方向，光碟雙雄的類股輪動邏輯，正悄悄浮現。

其中，中環目前股價約在 11元附近，比錸德還低，股價淨值比 0.7倍，估值相對偏低；而本業改善的趨勢又比錸德更為具體，受惠AI帶動記憶體與儲存需求持續擴張，Verbatim品牌的SSD儲存產品在歐美市場站穩腳步，這個轉型路上已走出成效的老品牌，或許正是這波輪動行情中，值得留意的個股之一。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：AI浪潮的孤注一擲！面板、光碟誰先轉骨成功？群創爆天量、中環被資金悄悄布局中！