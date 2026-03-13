台股首見39千金！「股王」信驊就是強再飆天價 這幾檔也創高

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股13日首度出現39千金，均華（6640）一度衝達1,005元，可惜未站穩，但股王信驊（5274）仍強力吸金，早盤開低後走高，盤中翻紅衝達10,895元，再創歷史新高價，領軍股后穎崴（6515）、旺矽（6223）、台光電（2383）、雍智科技（6683）、竹陞科技（6739）等千金股同步在盤中創歷史高價。

信驊2月營收10.11億元，月增12.3%、年增65.9%，刷新單月歷史紀錄，法人認為，信驊收購博通旗下BMC事業群後，全球市占率已穩居70%。隨AI伺服器與一般伺服器架構改變，BMC（遠端伺服器管理晶片）的單機用量與平均售價（ASP）同步攀升，加上資安需求帶動ASIC替代FPGA的轉型契機，基本面正處於噴發升溫期。

股后穎崴去年每股純益46.93元，擬超額配發現金股利50元，2月受春節工作天數影響，單月營收8.73億元、月減1.5%、年減3.8%，仍寫下歷年同期次高，累計今年前2月營收17.59億元、年增11.6%。

為因應AI、HPC、ASIC等相關應用持續強勁需求以及未來長期訂單動能，穎崴除了在高雄一廠、高雄二廠既有廠房擴產外，2月更租賃仁武廠區，預計3月底進機，4月逐步量產；董事會日前通過高雄仁武產業園區租地自建擴廠計畫案，預計於今年下半年動土。

半導體測試介面廠旺矽受惠AI、HPC相關高階探針卡訂單強勁，去年稅後純益31.77億元，年增38.07%，每股純益33.49元，創新高。法人看好，旺矽今年將呈逐季成長態勢，MEMS探針卡（MEMS Probe Card）產能持續倍增，全年獲利締造新猷可期。

雍智科技2月營收2.24億元，創歷史新高，年增46.9%。法人預期，隨3月營收可望維持2億元以上高檔，首季營收將挑戰單季歷史新高。

台股早盤首度出現39千金，盤面上千金股雖是漲跌互見，但股王信驊仍是強力吸金，早盤以10,200元開低，一度下滑至10,010元後拉升翻紅，一度衝達10,895元，寫歷史新高價，盤中漲幅逾2%。

穎崴以6,250元開低，一度翻紅拉升至6,420元，創歷史新高價，可惜盤中再翻黑，跌幅逾1%；旺矽也是開低翻紅，一度衝達3,635元，創天價，盤中力守紅盤；雍智科技一度衝達天價1,295元，但盤中翻黑。

台光電以2,580元開低後翻紅，一度拉升至2,760元，創新高，盤中漲幅逾4%；竹陞科技一度衝達天價1,140元， 盤中維持上漲。

營收 每股純益 現金股利 信驊 股王 台股

