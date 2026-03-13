快訊

台積電失守月線關卡　盤中跌幅大幅收斂

中央社／ 新竹13日電
台積電。 路透
晶圓代工廠台積電今天股價持續走弱，早盤滑落至1840元，摜破5日線1872元和月線1887元關卡，下跌45元，市值滑落至新台幣47.71兆元；隨著買盤湧入，台積電跌幅明顯收斂，至10時9分，股價回至平盤1885元，收復5日均線。

中東緊張局勢延燒，油價攀高，美股12日全面下挫，道瓊工業指數下挫739.42點，那斯達克指數下跌404.15點，費城半導體指數下挫271.39點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌17.85美元，跌幅達5.03%，收在336.71美元。台積電今天股價隨著走跌，早盤達1840元，摜破5日線和月線關卡，下跌45元，市值縮水1.16兆元，滑落至47.71兆元，影響大盤361點；台積電中場跌勢收斂，在月線關卡前震盪整理。

美國 市值 月線 台積電

