台積電失守月線關卡　盤中跌幅大幅收斂

中東衝突持續延燒，國際能源署決定釋出史無前例規模的原油儲備，試圖穩定全球供應，但能源專家直言，這仍無法阻止油價繼續上漲。PTT熱議「釋儲到底有沒有效」、「問題究竟出在總量還是運輸」，以及油價若持續攀升，是否將進一步拖累通膨與全球經濟。整體風向顯示，多數網友雖對「專家說法」半信半疑，但也普遍認為，當前真正難解的不是帳面上的石油庫存，而是波斯灣原油無法順利流向市場。

2026-03-13 10:46