台積電開低跌破5日線！台股一度跌約500點、33,000關卡警報響起

台股13日開低366.08點、指數來到33,215.78點，台積電（2330）開低45元、報1,840元，跌破5日線。受中東局勢急遽升溫衝擊，大盤跌點迅速擴大至逾500點，同步失守5日線，五大權值股全面下挫，33,000關警報響起，惟美股期指翻紅，暫對空頭形成牽制。

盤面資金轉進油電燃氣、食品、百貨類股避風，群創（3481）人氣不墜，但股價重跌近9%。

受中東局勢急遽升溫衝擊，美股昨夜四大指數全面重挫，道瓊大跌逾700點、失守47,000點關卡，標普500與那指同步寫下今年收盤新低，晶片股遭拋售，費半重挫3.4%，台積電ADR跌5%。

伊朗揚言持續封鎖荷莫茲海峽，以色列則暗示可能發動「斬首行動」，激勵布蘭特原油飆漲逾9%、重返每桶100美元。台指期夜盤首當其衝，暴跌1,070點、至32,442點，台積電期貨跌至1,830元，3月台指期13日開盤再重挫848點，台股也持續下跌。

台股12日回跌532.33點、收33,581.86點，跌幅1.56%，失守10日線、退守月線，台積電收1,885元、跌2.84%，大盤成交量7,548.4億元。籌碼面上，三大法人聯手賣超810.77億元，包括外資賣超711.28億元、投信賣超7.52億元、自營商賣超91.97億元。

法人指出，由於10日線是呈現下彎，搭配外在環境相對弱勢，國際政經環境動盪，量能無法增溫，市場觀望氣氛濃厚，短線指數應該會維持整理的走勢。建議布局第1季前景展望佳，且輝達GTC大會相關概念股逢低布局。