台積電ADR挫台指期夜盤跌千點　法人估台股震盪

中央社／ 台北13日電
台積電ADR跌5%。 路透
伊朗擴大攻擊中東地區，繼續封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），國際油價回升每桶100美元，美股挫跌，台積電ADR跌5%，台指期夜盤重挫1070點收32442點，台積電期貨夜盤下跌60點收1830點。外資在台指期淨空單增加至4.3萬口。

期貨法人分析，中東局勢緊繃，國際油價上揚，市場擔憂能源價格再度推升通膨，重新評估美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策步調，資金布局保守，牽動美股修正，預期台股短線賣壓浮現，盤勢震盪加大，恐破月線約33427點支撐。

美股4大指數重挫，道瓊工業指數下跌739.42點或1.56%，收46677.85點，標普500指數下挫103.18點或1.52%，收6672.62點。

那斯達克指數挫跌404.15點或1.78%，收22311.98點，費城半導體指數摔271.39點或3.43%，收7643.17點。

台積電美國存託憑證（ADR）下跌5.03%收336.71美元，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）跌1.55%收183.14美元，日月光投控ADR跌4.16%收20.99美元。

台股12日震盪下跌532.33點，收33581.86點，三大法人合計賣超新台幣811.67億元，其中外資大賣711.27億元。

在台指期淨部位方面，三大法人12日淨空單減少82口至2175口，其中外資淨空單增加2106口至4萬3064口。

中東戰火升溫，熱錢再度出走，新台幣兌美元12日收盤收31.845元，貶9分，終止連2升。

美國對等關稅法源失效後，宣布對台灣等國啟動301調查。行政院12日表示，台美對等貿易協定（ART）中對301條款調查議題早有共識，相信調查後ART取得的相對優勢和最佳待遇結果，不會打折扣。

