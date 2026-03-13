中東戰事未歇 卓揆：設股市穩定小組

中東戰事未歇，股市動盪，行政院長卓榮泰昨（12）日表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股，市場如有不理性狀況，可隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

因應中東情勢，金管會昨日在行政院會報告「台股狀況及因應措施」。金管會統計，3月2日至11日台股集中市場跌幅3.67%，亞洲主要股市方面，同一期間上海跌0.71%、香港跌2.75%、日本跌6.5%、南韓跌10.16%，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

成交量部分，金管會表示，自3月2日至3月11日，日均量為8,704億元，相較1月日均量7,921億元，及2月日均量8,154億元，3月日均量成長幅度達6.75%，雖然部分交易日價跌，但仍有很多買盤承接。

金管會指出，台股短期雖受中東情勢影響，但股市長期仍將回歸基本面，觀察台灣各經濟數據，台股基本面穩固。

金管會表示，股市變化反映投資人對風險、消息及未來前景看法，金管會將秉持「安全、透明、公平」三原則及尊重市場機制，監控市場各項觀察指標，同時密切關注國際政經情勢發展及後續股市變化情形，適時採行相關措施，維護資本市場穩定。