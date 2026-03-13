外資變臉大砍711億元…台股後市 緊盯四個指標

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
外資12日從台股提款711億元。 聯合報系資料照

中東戰火持續，加上美方展開301調查，外資昨（12）日從台股提款711億元，為今年第五大賣超金額，衝擊加權指數大跌532點收33,581點，再度失守34,000點關卡。法人指出，中東局勢仍是影響市場情緒關鍵因素，台股後續能否重回上升軌道，可觀察油價不再大漲、成交量回升、融資有效減肥、新台幣匯率止貶回穩等四大指標。

展望後市，綜合第一金投顧董事長黃詣庭、富邦投顧董事長陳奕光看法，投資人信心受中東局勢影響大，預期短線仍在10日線33,751點與月線33,427點間整理，以時間來消化賣壓。短線先看月線支撐，如果跌破，則可能下探9日低點31,529點。

外資3月以來對台股買賣超

至於台股後續是否重回上升軌道，法人指出，除國際油價以外，還要觀察成交量、融資餘額、新台幣匯率等指標。台股雖在月線之上，但成交金額仍低於20日均量8,381億元；融資餘額必須持續有效減肥，才利於籌碼整理；新台幣止貶回穩，代表外資不再大額提款。

荷莫茲海峽航運受阻，投資人擔心油價上揚將推升通貨膨脹，台股昨日開低走低，雖一度站上34,000點整數關卡，但隨即快速下殺，最低下探33,458點、跌655點，終場跌532點，收33,581點，跌幅1.5%，但仍守住月線33,427點，成交金額7,840億元，比前一交易日高出13%。

三大法人昨日同步由買轉賣，合計賣超810.7億元。其中，外資賣超711.2億元，且台指期未平倉淨空單大增2,106口至43,064口，為去年7月底以來新高，期現貨同步做空。另外，投信賣超7.5億元，結束連八買；自營商賣超91.9億元。

外資昨日賣超金額為今年來第五大。今年以來，外資十大賣超中，有七大賣超都集中在3月。統計3月來共九個交易日，外資只有買超一日，累計賣超4,968.9億元，已直逼5,000億元，將今年前兩個月的買超全數吐出，累計今年來賣超達3,621億元，在新興亞股的賣超力道僅次於南韓。

台積電（2330）成為外資提款重心，單日賣超361億元，股價終場跌55元，收1,885元，跌幅2.8%，連帶半導體類股指數跌2.5%，跌幅均超過大盤。

中東戰事未歇 卓揆：設股市穩定小組

中東戰事未歇，股市動盪，行政院長卓榮泰昨（12）日表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股，市場如有不理性狀況，可隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

業內大戶錢進千金股 上市櫃首見38檔

台股昨（12）日走勢疲軟，三大法人同步賣超，加權指數失守34,000點，惟市場資金並未全面撤退，業內大戶與內資資金率先回籠，鎖定中小型股與高價千金股，激勵股王信驊及股后穎崴股價大漲，同步再寫新高價，櫃買指數逆勢收紅，台股首度迎來38千金，興櫃也破天荒出現四千金。

證交所：振大環球13日起得融資券交易

臺灣證券交易所公告，振大環球（4441）自13日起得為融資融券交易。

美股風光不再？鉅亨買基金：AI產業核心美國主導 美股中長期看好

今年以來，美股表現明顯落後台日韓股市，除了市場消化AI科技股估值修正壓力，美伊衝突推升油價，也引發能源危機與停滯性通膨疑慮。「鉅亨買基金」指出，從基本面觀察，美國通膨壓力仍持續緩和，而美伊軍事實力差距明顯，衝突長期擴大的可能性不高。美股走勢仍由AI產業發展主導，美國在AI關鍵環節的領先優勢依舊明確，建議投資人透過美股基金持續參與AI成長機會。

外資又轉賣超 這檔ETF今年來慘被外資大賣158.35萬張

台股12日收33,581.86點，下跌532.33點，三大法人同步賣超，外資賣超711.28億元，統計3月來僅買超1天就再轉為賣超，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0050）達76,390張最多，已連13賣，若拉長時間來看，外資今年來大賣元大台灣50，合計賣超158萬3,511張。

