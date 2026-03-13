業內大戶錢進千金股 上市櫃首見38檔

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏張瀞文／台北報導
台股12日走勢疲軟，三大法人同步賣超，加權指數失守34,000點，惟市場資金並未全面撤退。 聯合報系資料照
台股昨（12）日走勢疲軟，三大法人同步賣超，加權指數失守34,000點，惟市場資金並未全面撤退，業內大戶與內資資金率先回籠，鎖定中小型股與高價千金股，激勵股王信驊（5274）及股后穎崴股價大漲，同步再寫新高價，櫃買指數逆勢收紅，台股首度迎來38千金，興櫃也破天荒出現四千金。

櫃買指數昨日站穩所有均線之上，終場收在311.59點，小漲0.03%，表現遠優於加權指數及台積電等大型權值股。觀察貢獻櫃買指數漲點的前十大個股，主要分布在半導體測試介面、設備及CPO概念等三族群，成內資操作核心。

台股千金股概況
以櫃買指數來看，旺矽貢獻142點漲點居冠，股價亮燈漲停創天價；股王信驊也貢獻70點，股價大漲4.3%收10,495元，再創史高，穩坐「萬元股王」寶座。此外，精測、雍智科技、萬潤等測試與設備大廠同步走強，顯示AI引發的需求相關股依然是內資眼中鑽石。

光通訊族群漲幅均逾6%。工業記憶體廠宜鼎昨日上漲35元、收1,030元天價，貢獻櫃買漲點14點，也讓上市櫃兩市首度出現收盤38檔千金股紀錄。

內資對高價股的追捧熱潮進一步蔓延至興櫃市場。昨日興櫃市場共四檔個股闖入「千金俱樂部」，展現極強的噴發力道，遠超過去興櫃僅印能科技、鴻勁同框千元以上的狀況。

興櫃股王漢測昨日均價2,282.96元，本周短短四天漲幅高達22.1％。

另一亮點為山太士，均價也站穩千元大關，本周漲幅達21.3％。此外，倍利科、創新服務均價亦穩守千元門檻。

櫃買指數 中小型股

