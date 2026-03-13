就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

盤勢分析

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

若中東運輸瓶頸延長，天然氣補貨航程與保險成本將推升企業邊際成本，並透過電力端傳導至製造業與民生；短線建議提高現金比重、降低槓桿，迴避對油價敏感度高或受運能壅塞影響較大的族群，如航空、貨櫃航運等，以控管淨部位與波動風險。同時，維持對情境的機動應對，若緊張情勢快速降溫，市場有機會出現估值修復型反彈；若僵持拉長，需持續關注能源與運輸價格對通膨、利率與企業獲利的二次影響。

投資建議

AI基礎建設資本開支仍在擴張，帶動供應鏈的營收與現金流轉化，建議聚焦基本面能見度高、受油氣與運價變動影響相對小的產業鏈。目前優先看好三大類，第一，半導體／先進封裝，如高階製程、CoWoS／先進封裝載板、關鍵設備與材料；第二，資料中心關鍵零組件，如電源管理、散熱、伺服器組裝／機殼、連接器；第三，高速傳輸與光通訊，如800G／1.6T光模組、矽光、CPO相關鏈等，以承接運算需求與頻寬升級動能。

此外，隨著先進製程與封裝複雜度提升，半導體測試（ATE）與相關測試治具、探針卡、介面材料亦被視為必備環節，受惠於AI晶片規格快速提升與量產需求增加，成為看好的核心受益族群之一。

在防禦配置上，可適度納入電網、重電與資安等結構性題材。產業選股應以「獲利確定性、現金流改善、估值合理」為原則，逢震盪分批布局、以中長期持有為主，避免短線追高與事件驅動的情緒交易。