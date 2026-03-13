快訊

就市論勢／半導體、資料中心 吸睛

經濟日報／ 姜柏全（野村台灣高股息基金經理人）

盤勢分析

近期美伊戰事升溫，市場主要憂慮集中在油價上行與亞洲天然氣供應的短期風險。日、韓、台因石油、天然氣等能源進口依賴度高、液化天然氣（LNG）庫存緩衝有限，波動加劇。

若中東運輸瓶頸延長，天然氣補貨航程與保險成本將推升企業邊際成本，並透過電力端傳導至製造業與民生；短線建議提高現金比重、降低槓桿，迴避對油價敏感度高或受運能壅塞影響較大的族群，如航空、貨櫃航運等，以控管淨部位與波動風險。同時，維持對情境的機動應對，若緊張情勢快速降溫，市場有機會出現估值修復型反彈；若僵持拉長，需持續關注能源與運輸價格對通膨、利率與企業獲利的二次影響。

投資建議

AI基礎建設資本開支仍在擴張，帶動供應鏈的營收與現金流轉化，建議聚焦基本面能見度高、受油氣與運價變動影響相對小的產業鏈。目前優先看好三大類，第一，半導體／先進封裝，如高階製程、CoWoS／先進封裝載板、關鍵設備與材料；第二，資料中心關鍵零組件，如電源管理、散熱、伺服器組裝／機殼、連接器；第三，高速傳輸與光通訊，如800G／1.6T光模組、矽光、CPO相關鏈等，以承接運算需求與頻寬升級動能。

此外，隨著先進製程與封裝複雜度提升，半導體測試（ATE）與相關測試治具、探針卡、介面材料亦被視為必備環節，受惠於AI晶片規格快速提升與量產需求增加，成為看好的核心受益族群之一。

在防禦配置上，可適度納入電網、重電與資安等結構性題材。產業選股應以「獲利確定性、現金流改善、估值合理」為原則，逢震盪分批布局、以中長期持有為主，避免短線追高與事件驅動的情緒交易。

外資變臉大砍711億元…台股後市 緊盯四個指標

中東戰火持續，加上美方展開301調查，外資昨（12）日從台股提款711億元，為今年第五大賣超金額，衝擊加權指數大跌532點收33,581點，再度失守34,000點關卡。法人指出，中東局勢仍是影響市場情緒關鍵因素，台股後續能否重回上升軌道，可觀察油價不再大漲、成交量回升、融資有效減肥、新台幣匯率止貶回穩等四大指標。

中東戰事未歇 卓揆：設股市穩定小組

中東戰事未歇，股市動盪，行政院長卓榮泰昨（12）日表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股，市場如有不理性狀況，可隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

業內大戶錢進千金股 上市櫃首見38檔

台股昨（12）日走勢疲軟，三大法人同步賣超，加權指數失守34,000點，惟市場資金並未全面撤退，業內大戶與內資資金率先回籠，鎖定中小型股與高價千金股，激勵股王信驊及股后穎崴股價大漲，同步再寫新高價，櫃買指數逆勢收紅，台股首度迎來38千金，興櫃也破天荒出現四千金。

證交所：振大環球13日起得融資券交易

臺灣證券交易所公告，振大環球（4441）自13日起得為融資融券交易。

美股風光不再？鉅亨買基金：AI產業核心美國主導 美股中長期看好

今年以來，美股表現明顯落後台日韓股市，除了市場消化AI科技股估值修正壓力，美伊衝突推升油價，也引發能源危機與停滯性通膨疑慮。「鉅亨買基金」指出，從基本面觀察，美國通膨壓力仍持續緩和，而美伊軍事實力差距明顯，衝突長期擴大的可能性不高。美股走勢仍由AI產業發展主導，美國在AI關鍵環節的領先優勢依舊明確，建議投資人透過美股基金持續參與AI成長機會。

