HALO概念崛起 基礎建設成AI產業神隊友

AI發展已開始出現產業被取代與否的討論，在此前提下，近期HALO(Heavy Assets, Low Obsolescence)概念開始崛起，玉山投信指出，HALO是指擁有重資產、低汰換率的公司，這些企業的業務模式與資產不易被AI或快速技術變革取代，包括REITs、公用事業、資本財、電信、能源、科技硬體、製藥、生技等，也成為新一輪基礎建設的投資亮點。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧指出，觀察今年以來表現較佳的行業，多數明顯為較不容易受AI發展衝擊的產業，特別是基礎設施、能源、交通、製造設備等需要大量資本投入的產業，這些資產的經濟壽命長，更不容易因技術更新而失去價值，而市場資金開始轉往這些能提供長期經濟價值之企業。

進一步來看，王翔慧分析，基礎設施中的電力、算力、存力不僅不易受AI取代，反而是AI發展趨勢之下不可或缺的推進力。以電力來說，包括電力供應、儲能系統、電網升級等能穩定與低碳大規模供電的產業，早已成為資金焦點；而能大量高速與分散式儲存的SSD、DRAM硬體、雲端儲存等，近年也持續受到市場青睞；再者，持續為AI發展風向球的算力代表如晶片、雲端平台、伺服器等，更是全球科技產業的指標。

王翔慧說明，這三大AI基礎建設環環相扣，首先是數據中心快速成長，預估至2030年將達到22%的年複合成長率，同期間電力需求也隨之上升，目前資料中心佔整體電力需求僅5%，到了2030年預估將達14%，也因此，高盛上調美國整體電力需求年複合成長率，從2024年的2.6%提升至將2030年的3.2%。

至於電力來源未來主流，王翔慧認為，主要將源自天然氣發電，預計2026至2030年間新增105 GW容量，除了能滿足整體資料中心負載，天然氣發電還具有可靠性、相對低成本、合理上市速度，以及政治、社會、監管等情緒改善。