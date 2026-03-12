快訊

美股風光不再？鉅亨買基金：AI產業核心美國主導 美股中長期看好

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
今年以來美股受美伊衝突、股價估值修正等原因，表現不如日韓， 鉅亨買基金認為，AI產業核心還是由美國主導，因此看好美股中長期表現。（路透）
今年以來，美股表現明顯落後台日韓股市，除了市場消化AI科技股估值修正壓力，美伊衝突推升油價，也引發能源危機與停滯性通膨疑慮。「鉅亨買基金」指出，從基本面觀察，美國通膨壓力仍持續緩和，而美伊軍事實力差距明顯，衝突長期擴大的可能性不高。美股走勢仍由AI產業發展主導，美國在AI關鍵環節的領先優勢依舊明確，建議投資人透過美股基金持續參與AI成長機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，近期軟體與雲端運算類股出現明顯修正，部分反映投資人對「AI可能顛覆既有商業模式」的疑慮。然而，這波回檔更像是市場對部分產業進行重新定價，而非整體市場出現系統性風險。從指數表現來看，雖然軟體與雲端運算類股出現較大幅度回檔，但標普500指數同期仍大致持平，顯示市場目前正處於產業輪動與結構調整的過程中。

從產業結構來看，全球AI產業的核心仍由美國企業主導。張榮仁分析，AI發展主要依賴三大要素，包括算力、模型與資本投入。在算力方面，目前主流AI加速器及雲端運算基礎設施多由美國科技公司主導；在模型領域，包括GPT、Claude、Gemini、Llama等大型語言模型，也多出自美國科技公司，技術仍居全球領先地位。此外，美國科技巨頭在AI資料中心與算力上的資本支出規模遠高於其他國家，持續保持優勢。整體來看，美國在AI產業的關鍵環節仍掌握明顯領先地位。

至於市場擔心的停滯性通膨危機，張榮仁觀察，美國的通膨壓力自2022下半年開始明顯下降，目前仍持續緩和，其中租金年增率也逐步回落，而租金是消費者物價指數（CPI）中權重最高的項目之一，意味今年下半年整體通膨年增率仍有機會進一步下降。此外，伊朗與美國及其盟友在軍事實力上的差距明顯，衝突長期持續的機率有限，因此油價與通膨帶來的衝擊較可能偏向短期事件。

張榮仁表示，美股近期震盪主要反映油價與戰事風險、停滯性通膨疑慮以及AI估值修正等三項市場情緒，但目前均未演變為最壞情境。隨著企業獲利動能逐步擴散至金融、工業與公用事業等產業，市場結構反而更加穩固。對中長期投資人而言，美股仍是全球AI與創新產業的核心市場，短期震盪反而提供布局機會，建議透過美股基金分批進場，以掌握AI長期成長帶來的投資機會。

美股 雲端運算 美國

相關新聞

外資又轉賣超 這檔ETF今年來慘被外資大賣158.35萬張

台股12日收33,581.86點，下跌532.33點，三大法人同步賣超，外資賣超711.28億元，統計3月來僅買超1天就再轉為賣超，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0050）達76,390張最多，已連13賣，若拉長時間來看，外資今年來大賣元大台灣50，合計賣超158萬3,511張。

比價效應？外資仍買超群創 但大買友達逾10萬張

國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，成交量7,548.4億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和友達（2409）為前兩名，群創爆出169萬大量，且股價大漲逾8%，不過外資買超最多的為友達，買逾10萬張。

同買一天就轉賣！台股下跌532點 三大法人賣超811億元

國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，美股期指走跌，那斯達克盤中下跌約0.78%，同時台幣也走貶，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，台積電（2330）收1,885元，跌幅2.84%。大盤成交量7,548.4億元，三大法人賣超811.68億元。

美股風光不再？鉅亨買基金：AI產業核心美國主導 美股中長期看好

今年以來，美股表現明顯落後台日韓股市，除了市場消化AI科技股估值修正壓力，美伊衝突推升油價，也引發能源危機與停滯性通膨疑慮。「鉅亨買基金」指出，從基本面觀察，美國通膨壓力仍持續緩和，而美伊軍事實力差距明顯，衝突長期擴大的可能性不高。美股走勢仍由AI產業發展主導，美國在AI關鍵環節的領先優勢依舊明確，建議投資人透過美股基金持續參與AI成長機會。

川普變數、地緣政治來襲免驚！專家：算力即國力 把握AI時代長線紅利

人工智慧（AI）正重塑我們的時代，預示財富具有重新分配的潛在巨大機會。法人表示，從基本面來看，AI前景相對樂觀，建議應把握這波時代紅利帶來的巨大機遇。今年風險上，「地緣政治、川普政策反覆」成為兩大關鍵。

前二月營收超標 法人大升這檔銅箔基板龍頭目標價逾五成

台光電（2383）受惠人工智慧（AI）相關產品積極拉貨，前二月營收年增50.2%，法人上修第1季營收預估值，換算季增率達27%，加上M9材料滲透率持續擴大，同步上修今、明年獲利預估值，目標價則大幅調高逾五成。

