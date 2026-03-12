外資又轉賣超 這檔ETF今年來慘被外資大賣158.35萬張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台股12日收33,581.86點，下跌532.33點，三大法人同步賣超，外資賣超711.28億元，統計3月來僅買超1天就再轉為賣超，統計外資買賣超個股發現，單日賣超元大台灣50（0050）達76,390張最多，已連13賣，若拉長時間來看，外資今年來大賣元大台灣50，合計賣超158萬3,511張。

台股早盤以33,816.15點開低，一度下滑至33,458.64點，終場收在33,581.86點，跌幅1.56%；權王台積電（2330）以1,900元開低，終場收在1,885元，下跌55元，跌幅2.84%，影響大盤指數約429點，台達電（2308）也收低，影響大盤指數約24點，另外， 鴻海（2317）收214.5元，下跌4.5元，日月光（3711）、南亞科（2408）、南亞（1303）、華邦電（2344）等也都下跌收盤。

三大法人賣超811.68億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超711.28億元，投信賣超8.43億元，自營商賣超（合計）91.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.74億元，自營商（避險）賣超80.23億元。

統計外資賣超前十大個股，賣超元大台灣50最多，單日賣超76,390張， 連13賣，今年來外資持續賣超元大台灣50，統計自1月以來僅8個交易日買超，合計已賣超158萬3,511張；不過投信今年來則是買超91,327張元大台灣50；另外，台積電也遭外資賣超19,046張。

外資買超前十大個股中，買超前兩名都是面板股，買超友達（2409）10萬3,121張最多，其次是買超群創（3481）43,945張；買超華邦電12,768張；但若以記憶體股來看，力積電（6770）及南亞科則遭外資賣超。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
華邦電 台積電 鴻海

