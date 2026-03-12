比價效應？外資仍買超群創 但大買友達逾10萬張

國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，成交量7,548.4億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和友達（2409）為前兩名，群創爆出169萬大量，且股價大漲逾8%，不過外資買超最多的為友達，買逾10萬張。

今日成交量前十名分別為群創、友達、元晶（6443）、旺宏（2337）、群益ESG投等債20+（00937B）、凱基台灣TOP50（009816）、群益台灣精選高息（00919）、力積電（6770）、華邦電（2344）、南亞科（2408）。群創今爆出169萬張巨量，是近日大漲以來最大量能，股價並衝至32.95元，漲幅8.74%。群創的人氣也帶動友達成交量放大，擠進排行榜第二名，友達收17.25元，上漲3.6%。

記憶體族群雖然擠進排行榜，但都下跌，旺宏下跌0.7%跌幅最小，力積電、華邦電都下跌逾4%，南亞科跌5.7%，跌勢最重。第三名元晶股價也下跌，僅面板股都上漲。

觀察外資買賣超，外資買超第一名為友達，買超逾10.3萬張，也同步買超群創4.3萬張；記憶體部分，外資買超華邦電1.2萬張，但賣超力積電5.8萬張、賣南亞科2.1萬張，旺宏也遭賣5千多張。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、群創、南亞科、旺宏、華邦電、華通（2313）、元晶、金像電（2368）、台光電（2383）、威剛（3260）。成交值進榜的有低軌衛星概念股、PCB相關、記憶體和面板，排行榜中上漲的族群只有面板和PCB相關，台光電上漲逾6%，收2,600元，創歷史新高。

友達2月合併營收205.05億元，月減8.9%，年減16.7%；累計2026年前兩月合併營收430.11億元，年減7%。

根據集邦4日最新調查指出，生成式AI推升資料中心高速傳輸需求，原本用於機櫃內（Intra-Rack）短距互連的銅纜方案，正同時面臨傳輸密度與節能壓力；相較之下，Micro LED 共封裝光學模組（CPO）單位傳輸能耗更低，整體功耗可望降至銅纜方案的5%，成為資料中心光互連的替代解方。

集邦並提到，全球供應鏈正加速卡位光互連，友達整合富的采Micro LED資源與鼎元（2426）的光接收器技術，群創則可望藉先發電光公司的整合優勢，取得Micro LED資源，錼創也與光循合作布局。