聯邦投信：多重資產配置 掌握日本長期機會

近期中東局勢再度升溫，美國與伊朗之間的地緣政治衝突引發市場關注。由於中東地區為全球重要能源供應核心，一旦衝突擴大，往往首先反映在能源價格上，帶動國際油價波動並推升通膨預期，進而影響全球金融市場表現。聯邦投信表示，地緣政治事件通常會在短期內提高市場不確定性，資金避險情緒升溫使股市波動加劇，但從歷史經驗觀察，多數衝突對金融市場的影響仍以短期為主，長期仍會回歸經濟基本面與企業獲利表現。

針對投資策略，聯邦投信分析，若衝突屬於短期事件，市場通常會因恐慌情緒而出現快速修正，但在全球經濟基本面未明顯惡化的情況下，這類回檔往往提供中長期布局機會。投資人可在市場非理性下跌時，逐步增加長期成長產業配置，例如科技創新、AI供應鏈及全球基礎建設等領域。不過，若衝突時間拉長，油價與能源成本上升可能進一步影響企業獲利與經濟成長，市場波動度也可能提高，因此投資組合可適度提升防禦性，例如增加收益型資產配置並降低高波動股票比例，以維持整體投資組合穩定度。

在多元資產配置策略方面，日本市場近年逐漸受到投資人關注。聯邦投信指出，隨著日本經濟逐步走出長期低通膨環境，加上企業治理改革與資本效率提升，日本資產吸引力持續上升。看好日本市場中長期發展潛力，聯邦日本收益成長多重資產基金採多重資產配置策略，投資標的涵蓋日本股票、日本REITs及固定收益資產，並依市場環境動態調整配置比例，在掌握日本企業成長機會的同時，也透過收益型資產提供穩定現金流來源，兼顧資本增值機會與收益需求，協助投資人參與日本市場的長期成長機會。