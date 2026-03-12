聯邦投信：多重資產配置 掌握日本長期機會

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期中東局勢再度升溫，美國與伊朗之間的地緣政治衝突引發市場關注。由於中東地區為全球重要能源供應核心，一旦衝突擴大，往往首先反映在能源價格上，帶動國際油價波動並推升通膨預期，進而影響全球金融市場表現。聯邦投信表示，地緣政治事件通常會在短期內提高市場不確定性，資金避險情緒升溫使股市波動加劇，但從歷史經驗觀察，多數衝突對金融市場的影響仍以短期為主，長期仍會回歸經濟基本面與企業獲利表現。

針對投資策略，聯邦投信分析，若衝突屬於短期事件，市場通常會因恐慌情緒而出現快速修正，但在全球經濟基本面未明顯惡化的情況下，這類回檔往往提供中長期布局機會。投資人可在市場非理性下跌時，逐步增加長期成長產業配置，例如科技創新、AI供應鏈及全球基礎建設等領域。不過，若衝突時間拉長，油價與能源成本上升可能進一步影響企業獲利與經濟成長，市場波動度也可能提高，因此投資組合可適度提升防禦性，例如增加收益型資產配置並降低高波動股票比例，以維持整體投資組合穩定度。

在多元資產配置策略方面，日本市場近年逐漸受到投資人關注。聯邦投信指出，隨著日本經濟逐步走出長期低通膨環境，加上企業治理改革與資本效率提升，日本資產吸引力持續上升。看好日本市場中長期發展潛力，聯邦日本收益成長多重資產基金採多重資產配置策略，投資標的涵蓋日本股票、日本REITs及固定收益資產，並依市場環境動態調整配置比例，在掌握日本企業成長機會的同時，也透過收益型資產提供穩定現金流來源，兼顧資本增值機會與收益需求，協助投資人參與日本市場的長期成長機會。

金融市場 國際油價 地緣政治

相關新聞

同買一天就轉賣！台股下跌532點 三大法人賣超811億元

國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，美股期指走跌，那斯達克盤中下跌約0.78%，同時台幣也走貶，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，台積電（2330）收1,885元，跌幅2.84%。大盤成交量7,548.4億元，三大法人賣超811.68億元。

川普變數、地緣政治來襲免驚！專家：算力即國力 把握AI時代長線紅利

人工智慧（AI）正重塑我們的時代，預示財富具有重新分配的潛在巨大機會。法人表示，從基本面來看，AI前景相對樂觀，建議應把握這波時代紅利帶來的巨大機遇。今年風險上，「地緣政治、川普政策反覆」成為兩大關鍵。

前二月營收超標 法人大升這檔銅箔基板龍頭目標價逾五成

台光電（2383）受惠人工智慧（AI）相關產品積極拉貨，前二月營收年增50.2%，法人上修第1季營收預估值，換算季增率達27%，加上M9材料滲透率持續擴大，同步上修今、明年獲利預估值，目標價則大幅調高逾五成。

世界完蛋才是All In機會？專家點「投資是跟心魔對抗」：反人性才是獲利關鍵

你以為市場在收割你嗎？其實是你自己投資這件事情，本來就是一個超級反人性的行為，大部分的人都在等什麼？等有把握等好消息、等新聞說現在很安全。 可是你有沒有發現一件很諷刺的事情，每一次大家都在說世界要完蛋的時候，其實才是機會最多的時候。 疫情來臨的時候，你敢不敢珍惜？戰爭崩盤新聞全黑的時候，你是在滑手機焦慮，還是在偷偷的把計算機給拿出來算呢？ 老實說，投資就是在跟自己的心魔對抗，賺錢的時候人心會叫你「再加碼一點」，結果心態一飄回吐全部。 虧錢的時候人心又跟你說「唉先砍再說」， 結果永遠是賣在最低點。 所以說真正的key factor是什麼？不是你多聰明，而是你有沒有行動力加上穩定的心態。 市場恐慌的時候，你敢不敢進場？賺錢的時候，你守不守得住？虧錢的時候，你會不會亂跑呢？ 講一句更實在的，當全世界都在說完蛋了的時候，往往就是投資人該冷靜all in的時刻，當然這是有策略的那一種，並不是情緒性的發瘋。 最後我想問你一句，你投資卡關是真的市場太爛嗎？還是你每一次都輸給了自己的人心？

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

中東戰事台股恐慌 卓揆：國安基金隨時可開會 授權維護市場穩定

中東戰事未歇，衝擊亞洲股市，行政院長卓榮泰今天表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

