川普變數、地緣政治來襲免驚！專家：算力即國力 把握AI時代長線紅利

人工智慧（AI）正重塑我們的時代，預示財富具有重新分配的潛在巨大機會。法人表示，從基本面來看，AI前景相對樂觀，建議應把握這波時代紅利帶來的巨大機遇。今年風險上，「地緣政治、川普政策反覆」成為兩大關鍵。

安聯投信投資研究管理處副總裁莊凱倫表示，AI的發展可分為三個階段：首先是基礎建設，其次是軟體應用，最後是更廣泛的產業運用。目前，正處於基礎建設的初期階段，市場資金大量湧向半導體及相關硬體，則是個必然的過程，如同「鋪路」一般，路鋪好了「車子」（應用）才能順利行駛。

展望AI中長線後市，莊凱倫表示，全新工業革命即將來臨，2026年全球雲端服務供應商（CSP）的資本支出將超過6,000億美元，晶片進化帶動供應鏈技術及材料浪潮，並強調「算力就是國力」、「AI是我們這代人的專屬紅利、重點是留在市場內」；而美國AI的盡頭就是電力、台灣的強項在於關鍵零組件。

值得注意的是，美國矽谷的終極目標在於全知全能的通用人工智慧（AGI），距離目前的階段仍還有一半；AI代理人、實體AI已逐步進入企業及日常生活，AI代理人如近期火紅的OpenClaw「龍蝦」在全球迅速擴散，而未來的世界將是AI對AI的世界，同時資安也將成為潛在風險。

另外，實體AI則包括自動駕駛（如Waymo、RoboTaxi）、特斯拉的低價機器人以及波士頓動力等，預計未來幾年將進入商用化，而算力需求可能是當前的10到100倍以上，因此算力只會短缺，不會過剩。而在醫療、國防、金融消費等多項領域，例如AlphaFold 3在生醫研發上突破極限，利用AI解析蛋白質3D結構，減少實驗反覆試錯。

事實上，當前AI模型領域的競爭激烈，同時也驅動了技術持續突破。2023年，AI模型龍頭頻繁更迭，從年初的OpenAI、到Grok、OpenAI 5.0，再到Gemini 3，以及2024年初OpenAI 5.4的反擊，競爭格局尚未定型。莊凱倫指出，各大廠競爭下促使模型不斷進步，從文字處理擴展到圖片、聲音、影像生成，而算力需求從文字到影片可能相差千倍以上，導致算力需求大爆發，後市可期。