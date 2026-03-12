快訊

川普變數、地緣政治來襲免驚！專家：算力即國力 把握AI時代長線紅利

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯投信投資研究管理處副總裁莊凱倫強調，全新工業革命即將來臨，「算力就是國力」、「AI是我們這代人的專屬紅利、重點是留在市場內」。記者崔馨方／攝影
安聯投信投資研究管理處副總裁莊凱倫強調，全新工業革命即將來臨，「算力就是國力」、「AI是我們這代人的專屬紅利、重點是留在市場內」。記者崔馨方／攝影

人工智慧（AI）正重塑我們的時代，預示財富具有重新分配的潛在巨大機會。法人表示，從基本面來看，AI前景相對樂觀，建議應把握這波時代紅利帶來的巨大機遇。今年風險上，「地緣政治、川普政策反覆」成為兩大關鍵。

安聯投信投資研究管理處副總裁莊凱倫表示，AI的發展可分為三個階段：首先是基礎建設，其次是軟體應用，最後是更廣泛的產業運用。目前，正處於基礎建設的初期階段，市場資金大量湧向半導體及相關硬體，則是個必然的過程，如同「鋪路」一般，路鋪好了「車子」（應用）才能順利行駛。

展望AI中長線後市，莊凱倫表示，全新工業革命即將來臨，2026年全球雲端服務供應商（CSP）的資本支出將超過6,000億美元，晶片進化帶動供應鏈技術及材料浪潮，並強調「算力就是國力」、「AI是我們這代人的專屬紅利、重點是留在市場內」；而美國AI的盡頭就是電力、台灣的強項在於關鍵零組件。

值得注意的是，美國矽谷的終極目標在於全知全能的通用人工智慧（AGI），距離目前的階段仍還有一半；AI代理人、實體AI已逐步進入企業及日常生活，AI代理人如近期火紅的OpenClaw「龍蝦」在全球迅速擴散，而未來的世界將是AI對AI的世界，同時資安也將成為潛在風險。

另外，實體AI則包括自動駕駛（如Waymo、RoboTaxi）、特斯拉的低價機器人以及波士頓動力等，預計未來幾年將進入商用化，而算力需求可能是當前的10到100倍以上，因此算力只會短缺，不會過剩。而在醫療、國防、金融消費等多項領域，例如AlphaFold 3在生醫研發上突破極限，利用AI解析蛋白質3D結構，減少實驗反覆試錯。

事實上，當前AI模型領域的競爭激烈，同時也驅動了技術持續突破。2023年，AI模型龍頭頻繁更迭，從年初的OpenAI、到Grok、OpenAI 5.0，再到Gemini 3，以及2024年初OpenAI 5.4的反擊，競爭格局尚未定型。莊凱倫指出，各大廠競爭下促使模型不斷進步，從文字處理擴展到圖片、聲音、影像生成，而算力需求從文字到影片可能相差千倍以上，導致算力需求大爆發，後市可期。

特斯拉 資本支出 地緣政治

相關新聞

同買一天就轉賣！台股下跌532點 三大法人賣超811億元

國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，美股期指走跌，那斯達克盤中下跌約0.78%，同時台幣也走貶，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，台積電（2330）收1,885元，跌幅2.84%。大盤成交量7,548.4億元，三大法人賣超811.68億元。

川普變數、地緣政治來襲免驚！專家：算力即國力 把握AI時代長線紅利

人工智慧（AI）正重塑我們的時代，預示財富具有重新分配的潛在巨大機會。法人表示，從基本面來看，AI前景相對樂觀，建議應把握這波時代紅利帶來的巨大機遇。今年風險上，「地緣政治、川普政策反覆」成為兩大關鍵。

前二月營收超標 法人大升這檔銅箔基板龍頭目標價逾五成

台光電（2383）受惠人工智慧（AI）相關產品積極拉貨，前二月營收年增50.2%，法人上修第1季營收預估值，換算季增率達27%，加上M9材料滲透率持續擴大，同步上修今、明年獲利預估值，目標價則大幅調高逾五成。

世界完蛋才是All In機會？專家點「投資是跟心魔對抗」：反人性才是獲利關鍵

你以為市場在收割你嗎？其實是你自己投資這件事情，本來就是一個超級反人性的行為，大部分的人都在等什麼？等有把握等好消息、等新聞說現在很安全。 可是你有沒有發現一件很諷刺的事情，每一次大家都在說世界要完蛋的時候，其實才是機會最多的時候。 疫情來臨的時候，你敢不敢珍惜？戰爭崩盤新聞全黑的時候，你是在滑手機焦慮，還是在偷偷的把計算機給拿出來算呢？ 老實說，投資就是在跟自己的心魔對抗，賺錢的時候人心會叫你「再加碼一點」，結果心態一飄回吐全部。 虧錢的時候人心又跟你說「唉先砍再說」， 結果永遠是賣在最低點。 所以說真正的key factor是什麼？不是你多聰明，而是你有沒有行動力加上穩定的心態。 市場恐慌的時候，你敢不敢進場？賺錢的時候，你守不守得住？虧錢的時候，你會不會亂跑呢？ 講一句更實在的，當全世界都在說完蛋了的時候，往往就是投資人該冷靜all in的時刻，當然這是有策略的那一種，並不是情緒性的發瘋。 最後我想問你一句，你投資卡關是真的市場太爛嗎？還是你每一次都輸給了自己的人心？

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

中東戰事台股恐慌 卓揆：國安基金隨時可開會 授權維護市場穩定

中東戰事未歇，衝擊亞洲股市，行政院長卓榮泰今天表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

