惠特在中國大陸仲裁案延遲2年揭露 證交所開鍘20萬元

你以為市場在收割你嗎？其實是你自己投資這件事情，本來就是一個超級反人性的行為，大部分的人都在等什麼？等有把握等好消息、等新聞說現在很安全。 可是你有沒有發現一件很諷刺的事情，每一次大家都在說世界要完蛋的時候，其實才是機會最多的時候。 疫情來臨的時候，你敢不敢珍惜？戰爭崩盤新聞全黑的時候，你是在滑手機焦慮，還是在偷偷的把計算機給拿出來算呢？ 老實說，投資就是在跟自己的心魔對抗，賺錢的時候人心會叫你「再加碼一點」，結果心態一飄回吐全部。 虧錢的時候人心又跟你說「唉先砍再說」， 結果永遠是賣在最低點。 所以說真正的key factor是什麼？不是你多聰明，而是你有沒有行動力加上穩定的心態。 市場恐慌的時候，你敢不敢進場？賺錢的時候，你守不守得住？虧錢的時候，你會不會亂跑呢？ 講一句更實在的，當全世界都在說完蛋了的時候，往往就是投資人該冷靜all in的時刻，當然這是有策略的那一種，並不是情緒性的發瘋。 最後我想問你一句，你投資卡關是真的市場太爛嗎？還是你每一次都輸給了自己的人心？

2026-03-12 14:05