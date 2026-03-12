聽新聞
0:00 / 0:00
前二月營收超標 法人大升這檔銅箔基板龍頭目標價逾五成
台光電（2383）受惠人工智慧（AI）相關產品積極拉貨，前二月營收年增50.2%，法人上修第1季營收預估值，換算季增率達27%，加上M9材料滲透率持續擴大，同步上修今、明年獲利預估值，目標價則大幅調高逾五成。
大型本國投顧分析，拜ASIC及高階交換機拉貨動能強勁，預估台光電基礎設施相關營收可望季增雙位數以上，手持裝置、車用呈季減個位數，2月營收101.9億元，月減6.1%，年增45%，累計前二月210.5億元，明顯優於預期，因此上調第1季營收預估值21.4%。
在產能方面，中國大陸昆山廠及中山廠各60萬張進度遞延一個季度，但另將於台灣觀音與大陸中山再分別新增75萬、60萬張產能，預估2026至2027年底月產能調整為615萬張、945萬張，年增5.1%、53.6%。
法人表示，台光電第1季尚未調漲價格，第2季初將開始全系列調漲售價10%，以反應原料上漲，可望添增獲利動能。至於高階M9材料預計下半年開始出貨，2027年量能較有機會放大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。