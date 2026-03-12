獲利前景改善 美國小型股加速啟動

大型科技股領漲美國股市啟動多年牛市，但自2025年AI估值受到市場檢視、國際地緣局勢升溫、資金重新配置效應等帶動下，美股出現價值領先成長，小型超越大型的輪動趨勢。富蘭克林證券投顧指出，小型股營收企穩與利潤利率擴張，帶動獲利動能好轉，羅素2000指數2026年四季獲利增速預估都將領先大型股，從今年來美股展開品質輪動（Quality Rotation），資金從高估值科技龍頭流向小型股與周期性產業。看好估值合理的優質小型股將具落後補漲機會。

富蘭克林證券投顧表示，美國小型股自去年4月關稅低點以來展現強勁勢頭，羅素2000指數以46.2%漲幅領先史坦普500指數的37.5%，且今年以來小型股上漲2.7%，也優於大型股-0.8%。。富蘭克林證券投顧說明，先前資金朝AI大型股高度集中，但隨美國小型股企業財報品質改善，羅素2000指數2026年獲利預估達58.3%，且11大產業中有10大產業預估為正成長( LSEG I/B/E/S，2026/3/5），引領小型股動能加溫。

美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆‧斯托菲爾（Jim Stoeffel）認為，產業面與政策面都有對小型股的利好因素，拜登在2021年簽署的大型基礎設施法案正在逐步實施，疫情後供應鏈重組、人工智慧發展、川普政策推動的製造業回流，都加速擴大公共投資與基礎建設，小型股以內需為主且與美國本地景氣相關性高，將受惠此趨勢。吉姆‧斯托菲爾強調，在聯準會仍處相對寬鬆周期，融資成長下降的前景下，仍有利持續推動小型股表現。

美盛銳思美國小型公司機會基金現階段相對參考指標羅素2000價值指數加碼工業與科技產業，也是目前美國經濟成長集中的領域，特別是基礎建設、資料中心建置。基金最大特色是在微型股的配置比重較高且總持股檔數較高。基金採取參與最大化上漲的投資策略，在市場多頭時期表現將最為突出。因此，持有市值較小但擁有巨大上漲潛力的公司，並透過超過200檔以上持股的方式來分散配置並管理個股風險，這背後仰賴有經驗的投資團隊。本基金短中長期報酬優於同類型平均，可做為基金投資人參與美股成長的分散布局或衛星配置選擇。