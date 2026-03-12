永豐金證券2026看量子電腦、AI 半導體及太空軌道經濟

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券3月10日舉辦「2026第1季產業投資論壇」，吸引近400名機構投資人熱烈參與。（永豐金證券/提供）
永豐金證券3月10日舉辦「2026第1季產業投資論壇」，吸引近400名機構投資人熱烈參與，活動圓滿落幕。論壇邀請欣興（3037）、創意（3443）、雙鴻（3324）、南亞科（2408）等12家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排五場專題演講，聚焦人工智慧(AI)，量子電腦、半導體趨勢及太空經濟與軌道資料中心，邀請產業專家深入剖析熱門議題。

永豐金證券表示，美伊衝突升溫使地緣政治風險劇增，原油價格一周內出現大漲，市場通膨疑慮再起，恐慌能源價格對通膨造成影響，認為荷姆茲海峽何時能恢復通航為重要關鍵。儘管國際動盪，台灣受惠半導體高關稅豁免及四大CSP業者6,500億美元資本支出挹注，主計總處大幅上修2026年GDP至7.71%，目前尚未改變，認出口動能強勁。產業端方面，晶圓代工先進製程產能利用率直衝100%，封測端則受惠GPU與ASIC測試流程增加，預期2026下半年起營收規模將顯著擴大，與AI相關的半導體相關需求成長依舊亮眼。

針對量子電腦發展，資策會產業顧問兼副主任施柏榮於「量子運算與AI融合技術應用趨勢」演講中提到，量子電腦面臨時間與錯誤率等技術挑戰，未來將與傳統電腦形成混合系統而非取代之，此技術的落地高度仰賴精密光學與設備製造能力。同時，「量子AI」正推動醫藥與電動車電池等前瞻應用，而深厚的工業製程知識，將是台灣硬體廠商切入量子供應鏈的核心競爭力。

資策會產業顧問兼組長鄭凱安在「矽光子技術與產業發展」演講中，談到光電異質整合為矽光子技術核心，吸引半導體與光通訊廠投入具低耗能、高頻寬優勢的CPO（共同封裝光學）研發，其量產普及取決於模組便攜性。面對跨域整合的技術門檻，具備完整供應鏈的台廠可透過產業聯盟加速商業化。藉技術龍頭掌握話語權，台灣有望將完整的CPO解決方案與標準推升為國際規格，從產品製造邁向標準輸出，大幅提升在全球矽光子市場的影響力。

永豐金證券表示，美伊戰爭觸發股市高檔獲利賣壓，多頭進展受挫，全球股市陷入混亂。短線充滿變數，但是AI 投資是既定方向，預估台股企業在AI發展大有獲益，上市公司總獲利可成長三成以上，因此台股長線仍是看好，拉回可布局AI各產業龍頭股。

資策會 半導體 產能利用率

同買一天就轉賣！台股下跌532點 三大法人賣超811億元

國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，美股期指走跌，那斯達克盤中下跌約0.78%，同時台幣也走貶，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，台積電（2330）收1,885元，跌幅2.84%。大盤成交量7,548.4億元，三大法人賣超811.68億元。

世界完蛋才是All In機會？專家點「投資是跟心魔對抗」：反人性才是獲利關鍵

你以為市場在收割你嗎？其實是你自己投資這件事情，本來就是一個超級反人性的行為，大部分的人都在等什麼？等有把握等好消息、等新聞說現在很安全。 可是你有沒有發現一件很諷刺的事情，每一次大家都在說世界要完蛋的時候，其實才是機會最多的時候。 疫情來臨的時候，你敢不敢珍惜？戰爭崩盤新聞全黑的時候，你是在滑手機焦慮，還是在偷偷的把計算機給拿出來算呢？ 老實說，投資就是在跟自己的心魔對抗，賺錢的時候人心會叫你「再加碼一點」，結果心態一飄回吐全部。 虧錢的時候人心又跟你說「唉先砍再說」， 結果永遠是賣在最低點。 所以說真正的key factor是什麼？不是你多聰明，而是你有沒有行動力加上穩定的心態。 市場恐慌的時候，你敢不敢進場？賺錢的時候，你守不守得住？虧錢的時候，你會不會亂跑呢？ 講一句更實在的，當全世界都在說完蛋了的時候，往往就是投資人該冷靜all in的時刻，當然這是有策略的那一種，並不是情緒性的發瘋。 最後我想問你一句，你投資卡關是真的市場太爛嗎？還是你每一次都輸給了自己的人心？

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

中東戰事台股恐慌 卓揆：國安基金隨時可開會 授權維護市場穩定

中東戰事未歇，衝擊亞洲股市，行政院長卓榮泰今天表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

上市櫃公司2月營收歷年同期最旺 法人首選這幾檔進度超標股

受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，上市櫃公司2月整體營收改寫歷年同期最佳成績，創新高家數達41家，投顧法人表示，投資首選包括台光電（2383）、華通（2313）、智邦（2345）等前二月營收成率超前，且未來營運展望強勁個股。

中東戰火交鋒華盛頓衛星展！低軌衛星股震盪 兆赫漲停、元晶翻黑

地緣政治硝煙與高科技軍備競賽正面對撞！中東戰雲密布，伊朗放話迎接200美元油價並威脅轟炸美系AI中心，市場恐慌情緒升溫。然而，在動盪不安的另一端，2026美國華盛頓衛星展（Satellite 2026）即將於3月23日隆重登場，此外，科技巨擘亞馬遜無懼亂局，兩天內狂發510億美元債券擴大軍備，影響低軌衛星概念股12日盤中震盪加劇。

