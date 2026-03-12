同買一天就轉賣！台股下跌532點 三大法人賣超811億元
國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，美股期指走跌，那斯達克盤中下跌約0.78%，同時台幣也走貶，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，台積電（2330）收1,885元，跌幅2.84%。大盤成交量7,548.4億元，三大法人賣超811.68億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超711.28億元，投信賣超8.43億元，自營商賣超（合計）91.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.74億元，自營商（避險）賣超80.23億元。
台積電收最低1,885元，台達電（2308）也下跌2.14%，收1,370元。股王信驊（5274）收10,495元，漲幅逾4%，創歷史新高，股后穎崴（6515）也首次衝上6,000元之上，收6,330元，漲幅逾7%，同創新高。同族群的旺矽（6223）拉出第三根漲停板，衝上3,610元，也創新高。千金股中台光電（2383）也創歷史新高，收2,600元，上漲逾6%。
群創（3481）、友達（2409）為今日人氣王，成交量位居第一和第二名，群創大漲逾8%，收32.95元，成功超越2021年4月高點32.55元，友達收17.25元，漲幅逾3%。
