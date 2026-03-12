同買一天就轉賣！台股下跌532點 三大法人賣超811億元

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%。記者胡經周／攝影 袁寬仁
國際油價持續上漲，逼近每桶100美元大關，美股期指走跌，那斯達克盤中下跌約0.78%，同時台幣也走貶，台股12日下跌回檔，下跌532.33點，收在33,581.86點，跌幅1.56%，台積電（2330）收1,885元，跌幅2.84%。大盤成交量7,548.4億元，三大法人賣超811.68億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超711.28億元，投信賣超8.43億元，自營商賣超（合計）91.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.74億元，自營商（避險）賣超80.23億元。

台積電收最低1,885元，台達電（2308）也下跌2.14%，收1,370元。股王信驊（5274）收10,495元，漲幅逾4%，創歷史新高，股后穎崴（6515）也首次衝上6,000元之上，收6,330元，漲幅逾7%，同創新高。同族群的旺矽（6223）拉出第三根漲停板，衝上3,610元，也創新高。千金股中台光電（2383）也創歷史新高，收2,600元，上漲逾6%。

群創（3481）、友達（2409）為今日人氣王，成交量位居第一和第二名，群創大漲逾8%，收32.95元，成功超越2021年4月高點32.55元，友達收17.25元，漲幅逾3%。

世界完蛋才是All In機會？專家點「投資是跟心魔對抗」：反人性才是獲利關鍵

你以為市場在收割你嗎？其實是你自己投資這件事情，本來就是一個超級反人性的行為，大部分的人都在等什麼？等有把握等好消息、等新聞說現在很安全。 可是你有沒有發現一件很諷刺的事情，每一次大家都在說世界要完蛋的時候，其實才是機會最多的時候。 疫情來臨的時候，你敢不敢珍惜？戰爭崩盤新聞全黑的時候，你是在滑手機焦慮，還是在偷偷的把計算機給拿出來算呢？ 老實說，投資就是在跟自己的心魔對抗，賺錢的時候人心會叫你「再加碼一點」，結果心態一飄回吐全部。 虧錢的時候人心又跟你說「唉先砍再說」， 結果永遠是賣在最低點。 所以說真正的key factor是什麼？不是你多聰明，而是你有沒有行動力加上穩定的心態。 市場恐慌的時候，你敢不敢進場？賺錢的時候，你守不守得住？虧錢的時候，你會不會亂跑呢？ 講一句更實在的，當全世界都在說完蛋了的時候，往往就是投資人該冷靜all in的時刻，當然這是有策略的那一種，並不是情緒性的發瘋。 最後我想問你一句，你投資卡關是真的市場太爛嗎？還是你每一次都輸給了自己的人心？

多頭力守月線！台股跌532點收33,581點 台積電挫55元收1,885元

台股12日收盤下跌532.33點、跌幅1.56%，終場以33,581.86點作收，多頭守住月線，成交量7,548.40億元；台積電（2330）收盤價1,885元，下跌55元，跌幅2.84%。

中東戰事台股恐慌 卓揆：國安基金隨時可開會 授權維護市場穩定

中東戰事未歇，衝擊亞洲股市，行政院長卓榮泰今天表示，金管會已請證交所及櫃買中心組成「股市穩定小組」，國安基金也密切關注台股波動情形，市場如有不理性狀況，將隨時召開國安基金臨時委員會議，討論是否授權執行安定市場任務，維護資本市場穩定。

上市櫃公司2月營收歷年同期最旺 法人首選這幾檔進度超標股

受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，上市櫃公司2月整體營收改寫歷年同期最佳成績，創新高家數達41家，投顧法人表示，投資首選包括台光電（2383）、華通（2313）、智邦（2345）等前二月營收成率超前，且未來營運展望強勁個股。

中東戰火交鋒華盛頓衛星展！低軌衛星股震盪 兆赫漲停、元晶翻黑

地緣政治硝煙與高科技軍備競賽正面對撞！中東戰雲密布，伊朗放話迎接200美元油價並威脅轟炸美系AI中心，市場恐慌情緒升溫。然而，在動盪不安的另一端，2026美國華盛頓衛星展（Satellite 2026）即將於3月23日隆重登場，此外，科技巨擘亞馬遜無懼亂局，兩天內狂發510億美元債券擴大軍備，影響低軌衛星概念股12日盤中震盪加劇。

