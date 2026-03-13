政策難擋油價漲勢！網憂儲油釋放效果有限：真正問題在石油運不出來

中東衝突持續延燒，國際能源署決定釋出史無前例規模的原油儲備，試圖穩定全球供應，但能源專家直言，這仍無法阻止油價繼續上漲。PTT熱議「釋儲到底有沒有效」、「問題究竟出在總量還是運輸」，以及油價若持續攀升，是否將進一步拖累通膨與全球經濟。整體風向顯示，多數網友雖對「專家說法」半信半疑，但也普遍認為，當前真正難解的不是帳面上的石油庫存，而是波斯灣原油無法順利流向市場。

根據《MarketWatch》報導，凱雷集團能源部門策略長柯里表示，即使國際能源署決定釋出高達4億桶原油儲備，也無法阻止這一波油價上漲。他指出，這場伊朗衝突已擾亂全球供應鏈，船隻停在錯誤的位置、保險合約被取消，沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國等地的石油生產也受到干擾。柯里估計，儲備每天最多只能釋出約200萬桶，但市場可能面臨的供應中斷規模，卻高達每日約1800萬桶，兩者差距懸殊。

一名網友在PTT轉貼新聞，反覆強調「沒有任何政策回應能阻止這波原油上漲——完全沒有」。他認為，市場每天消耗石油的速度遠快於補充節奏，即使現在宣布釋出戰備儲油，也只是事後補洞，無法即時彌補當下已形成的缺口。從原PO的心得可看出，他真正想表達的是，當市場已進入供應短缺與運輸受阻的狀態後，政策手段更多只是延緩衝擊，而非真正逆轉趨勢。

從PTT留言來看，多數網友的主要共識是，這波油價問題確實不是單靠釋儲就能解決。有人指出，若石油本身運不出來，釋放儲備只能在邊際上緩解壓力，不可能完全填補波斯灣輸出受阻造成的缺口；也有人認為，這次和過去烏俄戰爭最大的差別在於，當時是石油重新分流，現在則是原油本體直接出不來，性質完全不同。這類留言多半接受「政策效果有限」的說法，只是對專家口吻過於絕對仍保留態度。

不過，也有另一批網友對所謂專家論述抱持戲謔甚至質疑立場。有人直言「專家哪次準過」，也有人拿股板常見的多空對立開玩笑，質疑能源專家是否比「油蛙」更懂市場。另有留言從現實層面補充，認為若各國真的想壓低油價，最直接的手段其實是需求破壞，例如工廠減產、經濟放緩，甚至擴大購買俄油等替代來源。